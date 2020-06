Un fiscal justificó una violación grupal a una chica en Chubut: fue "desahogo sexual"

Los cinco jóvenes señalados como "la manada de Chubut", que habían sido acusados de violación grupal de una chica de 16 años en 2012 en Playa Unión, no tendrán pena de prisión ya que el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, disminuyó la calificación de "abuso con acceso carnal" a "abuso sexual simple" y consideró que se trató de un "accionar doloso de desahogo sexual". El fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, aceptó el pedido de la defensa de los cinco imputados y ninguno de ellos, con la nueva calificación, será encarcelado. Trascendió que todos pertenecen a conocidas familias de Trelew y Puerto Madryn.

Dos de los imputados habían sido sobreseídos porque eran menores de edad y los tres restantes admitieron haber cometido "abuso sexual simple", es decir "manoseos y tocamientos pero sin acceso carnal" por lo que irán a juicio abreviado en el que se aseguran una pena menor a tres años, es decir de prisión en suspenso.

Uno de los abogados defensores que aceptó dialogar con Télam a condición de no revelar su identidad explicó que "el episodio fue denunciado 6 años después de ocurrido y la chica asegura que no se acuerda de nada, con lo que no hay forma de acreditar el supuesto delito y todo queda en la palabra de uno contra la del otro".

En un comunicado institucional que emitió la fiscalía justificó la expresión y aclaró que "el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer una ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ellos avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta".

El caso ocurrió en 2012, cuando la víctima era menor de edad

Si bien los hechos ocurrieron en 2012, la causa se inició hace un año cuando la joven identificada como SAVD aceptó radicar formalmente la denuncia que hasta ese momento había descrito solamente a través de su cuenta en Facebook.

"Habíamos ido una fiesta a la casa de RV y a poco tiempo de llegar perdí la conciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones (EQ, LDV, LM, RV) mientras JP era testigo y TS sostenía la puerta evitando que entre alguien o que pueda salir", contó.

La joven -hoy mayor- asegura que cuando reaccionó "estaba en estado de shock y como estaba desnuda" buscaron su ropa, "que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas donde sucedió la violación".

"En ese momento -prosigue- el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta al grito de que no cuenten nada. Al volver a (Puerto) Madryn tuve un intento de suicidio, me encontraron mi mamá y mi papá y les conté lo que pasó, me llevaron al médico e hicieron el protocolo para la atención integral de la víctima de violencia sexual".

¿Qué es una violación en "manada"?

Los especialistas indican que este tipo de casos antes se identificaban como violaciones grupales, colectivas, de bandas o en patota. El concepto 'manada' se ha impuesto en los últimos años a partir del caso español en el que cinco hombres -que se autodenominaron "La Manada"- violaron a una joven durante la fiesta de San Fermín.

La socióloga Silvia Chejter consideró, en una entrevista realizada en 2019 por Télam, que las violaciones en manada "animalizan a los agresores". "La manada siempre sigue a alguien que la conduce, de modo que el resto del grupo tiene menos responsabilidad. Es una forma de desrresponsabilizar", analizó.

Enérgico repudio de diferentes sectores

Mientras que los hashtags #DesahogoSexual y #ViolaciónEnManada escalaban en Twitter, la investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina Dora Barrancos dijo a Télam: "es un desquicio esa decisión del fiscal, es totalmente desapegado del sentido común que se va construyendo en la mentalidad de buena parte de operadores de la justicia, y seguramente va a prosperar un pedido de juicio político para este funcionario".

"Ni lo más articulado y resistente del patriarcado de hoy en las canteras del poder judicial puede estar de acuerdo con este fallo, es absolutamente contrario a derecho", aseguró.

La senadora del Frente de Todos por la provincia de Chubut, Nancy González, expresó a esta agencia su "enérgico repudio" a la decisión y exigió que "se dejen de vulnerar de una vez por todas los derechos de las mujeres y se piense en la víctima a la que le arruinaron parte de su vida".

La senadora del Frente de Todos por la provincia de Río Negro, Silvina García Larraburu, afirmó en diálogo con Télam que "Fernando Rivarola no puede formar parte del sistema judicial argentino, además de carecer de perspectiva de género, carece de humanidad; considerar que la violación que perpetra un criminal es un "desahogo sexual" parece salido del medioevo o de un régimen no democrático".

La diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, declaró a esta agencia que "el fiscal Fernando Rivarola viene a sellar la impunidad de este aberrante crimen de los "hijos del poder".

"Chubut es la cuarta provincia con más femicidios de país. Los "Rivarola" son la cobertura política, estatal e ideológica, que garantiza que esta barbarie se siga extendiendo", completó.