Un postre con sabor a infancia por Mavy Jaichenco

Soy la mayor de 8 hermanos, si si somos un montón! Acá estoy (foto) con la segunda y también llamada Nadina, que casual o causalmente es cocinera y la que me contagió este hermoso oficio. Cuando éramos chicos nos hacían un postre que me recordó hace unos días mi mamá cuando me contó que se lo había preparado y lo estaba comiendo en la cama, añoré terriblemente. Es fácil, es sencillo y es mi infancia.

Ingredientes:

- 4 cdas. colmadas de harina de maíz

- 440 cc. leche

- 4 cdas de té de azúcar

- 4 gotas de vainilla

Preparación

Ponés a calentar la leche y el azúcar hasta que llega a ebullición y en ese momento agregás en forma de lluvia la harina de maíz sin dejar de revolver para que no se formen los antipáticos grumos, calcula 2 minutos. Apagás el fuego y le incorporás la vainilla y listo. A la nuestra le variaban la vainilla por cascaritas de limón o naranja y canela. Podés comerlo tibio, frío, con frutas frescas o frutos secos, semillas y hasta le podés agregar 1 buena cucharada de yogur natural o crema chantilly. Podés hacerla con leche vegetal y stevia. Se adapta a todas las estaciones del año.