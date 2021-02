Un retrato de Pablo Iglesias

Madrid

Comparar al prófugo Puigdemont con el exilio forzoso de los republicanos durante el franquismo es todo un disparate. Pero esa no fue la única de las ocurrencias que dejó Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de España, en una entrevista que tuvo la virtud de retratarlo a la perfección. También comparó la fuga de un golpista como Puigdemont con la salida de España del rey emérito, que no está inmerso en ninguna causa y siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar con cualquier investigación judicial. Para Iglesias todo es la demolición del sistema constitucional. Eso sí, no encontraremos ningún impulso eficaz a las políticas sociales desde su asiento en el Consejo de Ministros.

Para Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro del Gobierno español, todo pasa por la demolición del sistema constitucional.

Jesús Martínez Madrid

