Un verdadero despropósito tributario

Escribo a cartas de lectores para expresar mi disconformidad e indignación por el aumento de Tasa por Servicios Municipales en Fernández Oro. Soy propietario de un terreno sin mejoras en dicha localidad y el año pasado (período 2020) aboné $ 11.699,22 por el período anual. Este año me acerco a la municipalidad a retirar el impuesto anual y veo que figura $ 27.260,75.

Los pagos mensuales pasaban de $ 1.876,74 a $ 2.849,41 (151 % de aumento!!). Ante semejante desproporcionalidad pido hablar con alguien responsable del área de cobro y me atiende el sec. de Hacienda. Le muestro el impuesto, suponiendo que habría un error en el número calculado y quedo a la espera de novedades. A los días me llaman diciendo que el importe era el correcto a pagar. Vuelvo a pedir explicaciones, ya que considero totalmente fuera de contexto semejante aumento, más aun pensando en un año con pandemia y una involución económica para todos.

Me atiende nuevamente el sec. de Hacienda y termina justificando el aumento porque tengo un terreno “baldío” y el municipio tiene una política de desalentar la especulación inmobiliaria. Con más razón me considero fuera de ese “castigo” tributario, ya que considero que por poseer un terreno no estoy haciendo especulación inmobiliaria, simplemente no he hecho mejoras porque no he tenido posibilidades y creo que debe ser la situación de muchos propietarios. Ante semejante arbitrariedad me dirijo al Defensor del Pueblo explicando la situación y pidiendo su in intervención. Se comunican conmigo y me dicen que no tienen injerencia sobre el municipio, pero realizan el contacto correspondiente y comunican al municipio del reclamo.

Me dirijo al juzgado de paz de Fernández Oro, me dicen que tampoco tienen injerencia y debe ser reclamado vía asesor privado. También me aclara que el municipio no puede responder y el desenlace del reclamo puede llevar 1 o 2 años. Quiere decir que me vuelvo deudor y pasible de multas e intereses. Por todo esto trato de lograr una audiencia con el intendente, con la presidenta del Consejo Deliberante o con el vicepresidente del Consejo, cuyas firmas autorizan semejante aumento.

Lo único que logré a la fecha es ingresar una nota en el Concejo Deliberante, expresando mi disconformidad y tener contacto con la secretaria del ejecutivo a la espera de una reunión con algún “representante del pueblo”. La conclusión a que he llegado en este momento es que realmente no hay ningún organismo o personal acreditado que pueda defender a un contribuyente ante estos aumentos desmesurados.

Reclamo con la palabra y el raciocinio lo que creo un verdadero despropósito tributario. Este año “justifican” 150% de aumento… Qué quita que el año próximo aumenten 200, 300, 500%…(¿?) No me niego a pagar.

Néstor Adaro

DNI 14.657.342



Cipolletti