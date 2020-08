Una aerolínea asegura que volverá a conectar Rosario con Neuquén en diciembre

Los vuelos directos desde Neuquén hacia Rosario volverán a operar desde diciembre. Desde Jet Smart informaron que en principio tendrán dos frecuencias semanales, con un costo de 2100 pesos por tramo.

La empresa aérea elaboró el programa de bioseguridad “Compromiso SMART”, para prevenir el contagio de coronavirus en los vuelos. "La seguridad, en cualquiera de sus formas, inluida la bioseguridad, es una prioridad para todos los que hacemos Jet Smart, ya sea que hablemos de nuestros colaboradores, proveedores o pasajeros", enfatizaron voceros de la firma.

Será así el "noveno destino que operará a partir de la reanudación de los vuelos y la quinta ruta" de Jet Smart, "que conecta ciudades del país sin pasar por Buenos Aires, como Salta – Neuquén, Salta – Iguazú, Bariloche – Mendoza y Bariloche – Córdoba".

Desde la empresa señalaron que planean habilitar los vuelos directos entre Neuquén y Rosario en diciembre. Sin embargo, estarán sujetos a la evolución de la pandemia en el territorio argentino.

En principio tendrán dos frecuencias semanales, "por importes de tarifa aérea que parten desde los 2.100 pesos finales por tramo".

“Seguimos trabajando para sumar conectividad, sobre todo donde no hay alternativas de vuelo o donde son escasas. La ruta Rosario – Neuquén actualmente no cuenta con otra propuesta que no sea la de Jet Smart y sabemos el valor que eso tiene para los habitantes de ambas ciudades”, señala Gonzalo Pérez Corral, representante de la firma