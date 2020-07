Los primeros vuelos comerciales a Neuquén se esperan en septiembre

Desde el 1 de septiembre se espera que se reanuden los vuelos comerciales en el aeropuerto de Neuquén, con un protocolo sanitario similar al que se aplicó antes de la cuarentena, pero incorporando los nuevos aprendizajes sobre el coronavirus. En vistas a esta fecha, la provincia se prepara para volver a recibir turistas con pruebas entre residentes y, más adelante, vecinos de otras localidades de un mismo departamento.

"Pensamos que va a ser septiembre, por lo que dijo la ANAC", manifestó la ministra de Turismo, Marisa Focarazzo, con relación al trabajo que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) viene realizando junto a Aerolíneas Argentinas. La operadora de bandera trasladaría al menos cinco aviones a Córdoba, desde donde establecería la ruta a Salta y, desde allí, a Neuquén.

En la provincia pidieron oficialmente que la ruta aérea se extienda hasta el aeropuerto de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, para impulsar el turismo en la cordillera. Tanto las pistas del "Aviador Carlos Campos", más conocido como "Chapelco", y las del presidente Perón, o sea, el capitalino, deberán readaptar sus protocolos.

Focarazzo explicó que se retomarán los protocolos sanitarios que ya se aplicaron en febrero, cuando el coronavirus comenzaba a convertirse en pandemia y a llegar a través de los vuelos internacionales. En ese momento, se tomaba la temperatura y se llegó a hacer un escáner, con un espacio especial para los casos sospechosos. Ahora, la realidad sanitaria de la provincia cambió y la información sobre la enfermedad, también. Por eso, Provincia, la policía aeroportuaria y las autoridades del aeropuerto trabajan en una actualización.

Si bien ayer Aerolíneas Argentinas volvió a volar a New York después de cinco meses, el reinicio de los vuelos dentro del país (de cabotaje) es una medida que aún no se quiere anunciar oficialmente. Sin embargo, Neuquén ya se prepara para recibir al turismo.

La ministra informó que se aprobaron 10 protocolos sanitarios, que incluyen desde los alojamientos hasta las estaciones de servicio, y dividió el agitado agosto que le espera a la cartera en fases.

Las fases del turismo neuquino: de residentes a internacionales

La uno consistirá en el turismo de residentes, para lo que se espera que este fin de semana abran sus pistas los centros de esquí de los cerros Chapelco, Bayo y Caviahue (Batea Mahuida no lo hará porque no le será rentable). Sobre este punto Focarazzo fue precavida "aún no se terminó de definir la apertura".

Esta primera puesta en marcha del turismo permitirá poner a prueba los protocolos sanitarios y que los prestadores de servicios puedan mejorarlos en la práctica, por eso se vuelve fundamental para habilitar los pasos siguientes.

La segunda fase consistiría en el turismo entre localidades de un mismo departamento, siempre que no tengan casos activos de coronavirus, lo que ya fue habilitado por el Gobierno. La tercera llegaría en septiembre, con la llegada de turistas de otras provincias que compartan las mismas condiciones sanitarias que Neuquén. La cuarta incluiría al turismo internacional.

Esta reactivación sería un respaldo más para el sector turístico, que viene reclamando la declaración de la emergencia a nivel nacional. Focarazzo resaltó las distintas medidas que se tomaron desde Provincia para ayudarlos, como la prórroga de un año del impuesto inmobiliario o las líneas de créditos blandos del IADEP y del BPN. Esto en línea con la entrega de ATP o la ayuda del ANSES para trabajadores temporarios del invierno, que pedirán que se extienda.

"Creo que vamos a poder cumplir ese sueño", dijo esperanzada la ministra, reflejo de la visión de un sector que espera poder revertir el fuerte impacto que trajo la pandemia y que mantiene el futuro lleno de incertidumbre.