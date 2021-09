Una campaña para detectar enfermedades psoriásicas

Tres sociedades médicas lanzaron una campaña de detección gratuita de la enfermedad psoriásica, que busca concientizar, prevenir y mejorar el diagnóstico temprano desde hoy y hasta el 12 de septiembre.





A partir de la iniciativa, quienes identifiquen síntomas de la enfermedad podrán solicitar un turno gratuito con especialistas en reumatología y dermatología de diversos puntos del país llamando al 0800-222-3776 de lunes a viernes, de 9 a 16 o a través de la web www.aepso.org; y la atención efectiva se realizará del 13 al 26 de septiembre.

“Con esta campaña buscamos llegar a la mayor cantidad posible de personas que padecen la enfermedad y que tal vez lo desconocen, que no se tratan hace mucho tiempo o que no están conformes con su tratamiento. A su vez, intentamos reforzar y dar a conocer la importancia que tiene no abandonar las consultas médicas”, introdujo Silvia Fernández Barrio, presidenta de la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica (conocida como Aepso).

La campaña es llevada a cabo por la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR), la Sociedad Argentina de Psoriasis (Soarpso) y la propia Aepso.

“En la psoriasis, el dolor y la picazón que producen las lesiones cutáneas son dos de los principales síntomas más persistentes y visibles” explicó la doctora Cristina Echeverría, presidenta de Soarpso.



Las manchas en la infancia suelen ser muy particulares.



Por su parte, agregó que “al ser inflamatoria, sistémica, crónica y autoinmune, se asocia a múltiples comorbilidades: enfermedades que aparecen en conjunto, comparten un mecanismo y requieren de una atención multidisciplinaria”.

Se estima que 3 de cada 10 personas con psoriasis también podrían desarrollar inflamación y dolor en las articulaciones, lo que se denomina artritis psoriásica, una afección que tiene que ser tratada especialmente por reumatólogos.

“Es fundamental la consulta temprana con el médico y, en el caso de la enfermedad psoriásica, es muy importante el trabajo interdisciplinario entre dermatólogos y reumatólogos. Se debe derivar de manera temprana al reumatólogo a aquellos pacientes que lo requieran, para garantizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de la enfermedad. Esto permite evitar los daños asociados como deformaciones y/o discapacidad”, indicó la doctora María Celina de la Vega, presidenta de la Sociedad Argentina de Reumatología.

En este sentido, Barrio agregó que “durante la pandemia, mucha gente dejó de asistir a su médico y esto impacta directamente en el curso de la enfermedad. En los casos de enfermedad psoriásica es fundamental, al menos, chequearse una vez al año”.



Para estar atentos



Según explicó la doctora Cristina Echeverría, el dolor y la picazón de las lesiones son los síntomas más persistentes e identificables. Sin embargo, no son los únicos.

Hay que prestar atención especialmente a la aparición de pequeños puntos con textura escamada, sobre todo en la infancia: es uno de los indicadores más comunes en niños pequeños.

La aparición de sectores de piel rojiza, con una textura también escamada, es un síntoma muy común en adultos; al igual que la piel seca y agrietada. En este último caso es común la aparición de picazón, ardor e irritación; e incluso puede aparecer algún sangrado.





Con menos frecuencia, también pueden aparecer uñas engrosadas o acanaladas; y la inflamación de articulaciones entre otros síntomas.

También es necesario saber que no son síntomas que necesariamente se mantengan persistentes a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones, aparecen durante algunas semanas y luego desaparecen, pero con el tiempo pueden volver. Es por eso que, ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, es una buena oportunidad de chequearse.