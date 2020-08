Una medida real para la pandemia: la región superó las 100 muertes

Los contagios no ceden en la región y las autoridades piden respetar las medidas de distanciamiento.

Río Negro y Neuquén superaron esta semana la barrera de las 100 muertes en pacientes de covid-19. En total son 109. Sin embargo, más allá de la elocuencia del dato, la principal barrera que rompe el número es la de la realidad de la pandemia. La cifra ya no debería admitir distracciones en la información oficial y tampoco pereza en el compromiso social.

Los indicadores rionegrinos muestran que es la provincia con mayor cantidad de víctimas fatales (81) solo por detrás de Buenos Aires, Capital Federal y Chaco. Además tiene la cuarta tasa de letalidad más elevada del país 3,3%, indicador que muestra el número de víctimas sobre el total de los contagiados.

En el caso neuquino los datos ofrecen otro escenario, pero no admiten relajarse. Hasta ayer se registraban 29 víctimas fatales por lo que es la octava provincia con más decesos. Si bien el índice de letalidad es del 2%, con ese indicador solo muestra una mejor situación que otros seis distritos.

RÍO NEGRO consultó a ambos ministerios de Salud. Las respuestas se circunscribieron a las evaluaciones que permite un virus que no tiene antecedentes ni cura, es decir, no hubo buena ni mala consideración de la actual situación.

La secretaria de Políticas de Salud, Mercedes Iberó, ante la consulta sobre qué medidas se evalúan para mejorar los indicadores, se limitó a señalar que “es lo que se hace actualmente” poniendo como ejemplo la internación precoz de los pacientes con factores de riesgo, internación en todos los casos positivos de esa enfermedad y aislamiento de los contactos estrechos.

Por su parte la subsecretaria de Salud neuquina, Andrea Echauri, explicó que intervienen distintos factores que inciden en los indicadores, entre los que enumeró, la detección precoz de la enfermedad, la presencia de patologías previas y los tratamientos que se puedan aplicar. Para el caso de Neuquén agregó que la provincia tiene la mayor cantidad de casos confirmados en un rango etario joven, entre 20 y 49 años, por lo cual también impacta en índices más moderados.

Si se toma otro indicador, la cantidad de fallecidos por cada 100 mil habitantes, el dato aleja mucho más a las provincias hermanas: Río Negro 10,7 y Neuquén 4,2.

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales no permite, sin autorización, brindar la identidad de las personas afectadas o fallecidas, pero eso no quiere decir que no tengan un rostro. Más allá de los datos duros hay familias, amigos y allegados. Incluso comunidades. Alcanza con ver los gráficos de esta publicación para notar el impacto que el virus tiene en Roca, Neuquén y Bariloche, como las más afectadas.

La provincia de Neuquén tiene dos zonas donde la influencia del coronavirus no admite distracciones. El aglomerado Neuquén, Plottier y Centenario que está bajo la calificación de circulación comunitaria y la comarca Cutral Co y Plaza Huincul tiene circulación por conglomerado. El dato estable es el uso de camas de terapia intensiva que se mantiene en un 50%, donde 20% son de covid-19.

En cambio, la situación sanitaria rionegrina es más compleja. Fue materia de discusión durante el último Consejo Federal de Salud (Cofesa) en el marco de un encuentro, mediante videoconferencia, que estuvo encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el ministro provincial Fabián Zgaib como referente principal.

El principal eje de diálogo y análisis fue la situación actual de la pandemia, el seguimiento que se realiza en las diferentes provincias y jurisdicciones y el delineamiento acciones en conjunto para frenar la propagación.

109 razones

27 de marzo: Un hombre de 59 años de edad de Cipolletti, internado en Neuquén.

30 de marzo: un mujer de 68 años de San Martín de los Andes con antecedentes de viaje a España.

1 de abril: un hombre de 78 años, oriundo de Centenario, falleció en Ezeiza tras regresar de Italia.

6 de abril: un hombre de 68 años que vivía en Loncopué y fue internado en Zapala.

8 de abril: un hombre de 64 años de Lonocpué.

9 de abril: Un hombre de 66 años de Cipolletti.

13 de abril: Un hombre de 40 años de Choele Choel.

20 de abril: Una mujer de Roca de 77 años y; 2 mujeres de 63 y 86 años internadas en el hospital de Choele Choel.

25 de abril: un hombre de Choele Choel de 85 años.

28 de abril: una mujer de 70 años de Neuquén .

29 de abril: un joven de 36 años que estaba internado en Allen.

3 de mayo: un hombre de 70 años de Chimpay.

6 de mayo: un hombre de 91 años de Cipolletti.

11 de mayo: una mujer de 65 años de Choele Choel.

15 de mayo: un hombre de 65 años de Choele Choel.

17 de mayo: un hombre de 72 años de Chimpay

19 de mayo: un hombre de 83 años de Roca

21 de mayo: una mujer de 93 años internada en Ingeniero Jacobacci.

22 de mayo: fallecieron en Choele Choel dos mujeres: una de 69 años y; otra de 57 años.

25 de mayo: una mujer de 61 años de Roca.

4 de junio: Un hombre de 57 años de Roca.

7 de junio: Un hombre de 61 años de Cipolletti.

9 de junio: una mujer de 95 años de Roca.

10 de junio: Una mujer de 75 años de Roca.

12 de junio: Un hombre 37 años de Luis Beltrán.

13 de junio: Una mujer de Allen de 73 años .

14 de junio: Un hombre de 64 años de Dina Huapi.

15 de junio: una mujer de 84 años de Neuquén y; un hombre de 67 años de San Antonio Oeste.

17 de junio: una mujer de 79 de Neuquén capital y; un hombre de 78 años de Bariloche.

18 de junio: dos hombres de 74 y 87 años y una mujer de 87 años. Todos de Bariloche.

19 de junio: un hombre, 89 años, de Neuquén capital y; otro de 81 años de Dina Huapi.

20 de junio: un hombre de 69 años de Neuquén capital, vinculado al brote de Las Lajas.

21 de junio: dos hombres de General Roca: 56 y 76 años.

22 de junio: dos hombres de 61 y 69 años de Cipolletti y Roca.

23 de junio: una mujer de 82 años de Neuquén capital y; dos hombres de 75 y 83 años de Bariloche.

24 de junio: tres hombres de 62 y 77 años de Neuquén capital y de 65 años de Bariloche.

27 de junio: un hombre de 87 años de Neuquén capital.

28 de junio: una mujer de 71 de Neuquén capital, internada en una clínica privada.

2 de julio: una mujer de 75 años de Cutral Co, estaba hospitalizada en Zapala.

3 de julio: un hombre de 72 años de Piedra del Águila, contacto de un brote de la capital neuquina y; un hombre de 70 años, de Cutral Co, vinculado a un brote de Neuquén capital.

4 de julio: una mujer de 68 años de Neuquén capital y; un hombre de 73 años de Neuquén capital, internado en una clínica.

5 de julio: una mujer de 80 años de Cutral Co, hospilizada en la localidad. También dos mujeres de 82 y 81 años oriundas de Ingeniero Huergo y Bariloche y; un hombre de 76 años de Comallo.

6 de julio: una mujer de 75 años de Cinco Saltos .

10 de julio: una mujer de 90 años de Neuquén capital y otra, de 35 años, de Bariloche.

11 de julio: un hombre de 70 años de Bariloche y otro hombre de 69 años de El Bolsón.

12 de julio: un hombre de 78 años de Cipolletti.

13 de julio: una mujer de 80 años de Ingeniero Jacobacci.

14 de julio: un hombre de 81 años y una mujer de 77, ambos de Bariloche.

14 de julio: una mujer de 63 años de Neuquén capital.

15 de julio: un hombre de 23 años oriundo de Roca.

17 de julio: un hombre de 81 años con domicilio en la ciudad de Bariloche.

18 de julio: Un hombre de 81 años de Cervantes y una mujer de 51 años de Roca.

19 de julio: un hombre de 87 años de Ingeniero Jacobacci.

20 de julio: dos hombres de Roca: uno de 79 años y otro de 77 años con antecedentes de hipertensión. También una mujer de 95 años de Bariloche.

21 de julio: dos hombres de Roca de 73 y 58 años.

22 de julio: un hombre de 86 años de San Carlos de Bariloche.

23 de julio: una mujer de 87 años de Neuquén capital, internada en un hospital pública.

28 de julio: un hombre de 77 años de Cervantes y una mujer de 77 años de Cipolletti.

29 de julio: un hombre de 48 años oriundo de Roca y una mujer de 86 años de Ingeniero Huergo. También se informó otro fallecimiento, de un hombre de 91 años de Bariloche.

30 de julio: un hombre de 52 años de Roca y una mujer de 37 años de Cipolletti.

31 de julio: Un hombre de 72 años con antecedentes médicos y una mujer 64 años, ambos de Villa Regina. Ese día se reportó también un hombre de 86 años de San Carlos de Bariloche.

2 de agosto: tres hombres, dos de ellos de 59 y 51 años de Neuquén y; el tercero, de 78 años de Allen.

3 de agosto: en esa jornada se reportó el deceso tres mujeres de 71, 77 y 70 años, oriundas de Plaza Huincul, Roca e Ingeniero Jacobacci.

4 de agosto: una mujer de 67 años de Roca y un hombre de 62 años de Regina .

5 de agosto: una mujer de 58 años de Neuquén capital y; una mujer de 77 años de Neuquén capital que se encontraba internada. También una mujer de 83 años de Roca.

6 de agosto: ayer se confirmó una nueva víctima fatal. Un hombre de 64 años oriundo de Ingeniero Huergo. También se informó de un hombre de 66 años de Cutral Co.

Los fallecidos en el país y en Río Negro y Neuquén