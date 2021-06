Una oportunidad única para entender la importancia de la educación

“La educación es la respuesta. Por supuesto que es la educación. Es el tema de fondo, el que nos va sacar de los gravísimos problemas estructurales que tiene la Argentina”. Así respondía el jueves a la pregunta de un periodista y lo hacía más convencido que nunca. Y eso que siempre estuve convencido de que la educación es el camino y por eso me dediqué a ella desde diferentes lugares por más de 35 años y lo sigo haciendo.

El debate coyuntural, y quizás hasta falaz, de presencialidad vs. virtualidad puso en el centro de la escena a la educación. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar para poder discutir, pensar, reflexionar sobre el fondo de la cuestión que es LA EDUCACIÓN con mayúsculas. El gran desafío es si seremos capaces de dar un debate que logre un conjunto de consensos fundamentales alrededor del tema que nos permita salir del estancamiento, ya no por necesidad, sino por supervivencia como país.

En general cuando hablamos de sistema educativo lo circunscribimos en lo que damos en llamar los sistemas formales o, para decirlo más coloquialmente, aquellos que dependen de los diferentes ministerios de Educación provinciales y nacional. Sin embargo el propio término de “sistema” debiera indicarnos que es algo mucho más amplio. No es objeto de esta nota describir la magnitud de este sistema pero a modo de ejemplo podemos decir que contiene partes tan disímiles como el aula de una escuela o universidad, un tutorial de You Tube, un vivo de Instagram, una plataforma interactiva, una pasantía en un oficio y así podríamos seguir casi hasta el infinito.

Me pregunto entonces cuál es el rol de los municipios que no tienen a cargo la denominada educación formal, pero que no pueden desentenderse de lo que, como ya he dicho, es la solución a mucho de los problemas que nos aquejan como sociedad. En general los municipios tenemos a cargo capacitaciones laborales de diferente tipo, con algún grado de versatilidad adaptado a la demanda local. Creo que podemos dar un paso más. Podemos ofrecer a nuestros vecinos y vecinas plataformas de aprendizaje virtual y presencial que se adapten a los cambios permanentes de demandas laborales, culturales y sociales.

En el caso del Municipio de Bariloche queremos aprovechar toda la experiencia que hemos hecho a través de las permanentes capacitaciones laborales para ir creciendo en un sistema municipal adaptable a los cambios, pero que dé continuidad de formación permanente. Estamos comenzando a implementar, por caso, un sistema de formación dinámico de oficios digitales con sedes presenciales en diferentes puntos de la ciudad, pero con fuertes componentes de virtualidad, y que no sea excluyente. Lo estamos haciendo a través de nuestra Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, de la mano del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que cuenta con una Agencia Territorial en la ciudad. Ya sólo con este programa alcanzaremos a casi 1000 personas, y se suma a todo el trabajo de formación que comenzamos a aplicar en estos años -oficios constructivos, inserción laboral, modelos de negocios para emprendedores-, contribuyendo desde nuestro lugar a la capacitación estratégica de los más jóvenes.

Bariloche necesita una mayor diversificación de su matriz productiva, y eso también puede y debe alcanzarse a través de una transformación a nivel educativo y formativo, desde el mundo de los emprendedores, las pymes y los trabajadores autónomos.

Claramente no lo podemos hacer solos y por eso hemos convocado a instituciones, empresas, organismos públicos y organizaciones sociales a que nos acompañen en esta aventura de hacer que la educación vaya recorriendo todos nuestros barrios, como un aporte a este tema fundamental que tenemos que encarar como sociedad.