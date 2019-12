Una reflexión

Roca

Momentos difíciles, pero no tanto en Navidad, una fecha para reflexionar. Alguien como yo, que ha vivido más de la mitad de la vida, desde hace tres meses tiene que caminar acompañado con un andador porque, a pesar de haber efectuado el pago que me correspondía a la prepaga, todavía no pude suplantar la prótesis de mi pierna derecha.



Pero a pesar de mi edad tengo hijos de edad del primario, y disfruté y tuve la satisfacción de ver a mi hijo Alex terminar su primaria en la Escuela Nº 364 Barda Azul, donde encontró un grupo extraordinario de maestros, directivos y alumnos que me llenaron de confianza y seguridad.

No puedo dejar de mencionar a mis otros hijos, Martín y Facundo, que siguen estudiando en un clima muy cordial y ameno. Por eso, a pesar de las dificultades para movilizarme y sin un mango, termino un año con la alegría que me dan día a día ellos, la razón para vivir.



Osmar Coronel

DNI 11.086.068