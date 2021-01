Unter pide aclarar los términos sanitarios para la vuelta a clases

La Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) reivindicó que el mejor método de enseñanza es la presencialidad en las escuelas, aunque puso como condición que el gobierno los reciba para aclarar los términos sanitarios para el retorno y que el compromiso oficial sea efectivo.

La conducción pidió ayer apurar una reunión tomando en cuenta que el 1 de febrero se inicia el ciclo lectivo en las aulas, en más de una treintena de establecimientos de parajes alejados, y que funcionan en el período setiembre-mayo. El secretariado, que encabeza Sandra Schieroni, tiene previsto reunirse en forma interna durante esta jornada para analizar la situación provincial.

Al trazar un panorama de lo actuado hasta la actualidad con la aprobación de un protocolo sanitario de consenso, la dirigente aclaró que “es responsabilidad del ministerio para que se cumpla, y que estén dadas todas las condiciones para una posible presencialidad”.

Puso como ejemplo que dentro de las garantías sanitarias, están en este orden, las cuestiones epidemiológicas y la evolución en los contagios, las condiciones edilicias y la suficiente cantidad de Personal de Servicio de Apoyo (PSA).

En relación a la presencialidad, la secretaria general de la Unter insistió en que resulta primordial evaluar cómo está el sistema sanitario de la provincia, y que “esto no se dispare y resulte peor el remedio que la enfermedad”.

No obstante, advirtió que desde el gremio “siempre se ha reconocido el valor que tiene la presencialidad, y es importante para el proceso educativo, pero no a cualquier costo”.

Agregó en ese sentido que se debe pensar “en el bienestar” por lo tanto las instituciones educativas “al momento de darse la presencialidad, tienen que constituirse en lugar seguros para quienes lo habitan, y reunir las condiciones para los trabajadores y estudiantes”.

Dijo que “nosotros vamos evaluando (en forma diaria) mirando parte de la situación epidemiologia “, y es por ello que piden la reunión.

Reclamo salarial en paralelo

Así como piden un encuentro específico vinculante con la vuelta a las aulas, también pretenden reunirse en febrero en paritaria con el gobierno buscando un mejoramiento salarial tras considerar “insuficiente” a fin del año pasado la propuesta oficial de subir un 6%.

En opinión de la dirigente docente se debe discutir una propuesta que contemple “requerimientos del gremio” y que se atienda “la escalada de los precios, los aumentos de los combustibles y de los impuestos” porque “repercuten en el salario” con lo cual debemos evaluar la situación salarial “en función de que el poder adquisitivo debe cubrir las necesidades básicas”.

Además, el gremio pretende que se siga reconociendo el plus por conectividad, que tardó en abonarse.