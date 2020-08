Unter quiere debatir en paritarias algo más que la vuelta a clases

La vuelta al aula, en el marco de la pandemia, estará en debate virtual esta tarde a partir de las 14, con el retorno de la paritaria entre representantes del Ministerio de Educación y la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter).

No se descarta que el sindicato docente transmita a la ministra Mercedes Jara Tracchia su inquietud porque consideran incumplidas algunas promesas salariales.

El gobierno pretende circunscribir la discusión, que aparece como bastante extensa, al borrador que días atrás remitió al gremio para que haga aporte sobre la posibilidad de iniciar una restringida presencialidad en los establecimientos educativos.

Éstos edificios están siendo sometidos a una reestructuración con una presunta fecha de reingreso a las aulas, en forma escalonada.

Desde la conducción gremial, encabezada por Sandra Schieroni, con un análisis previo del mencionado borrador de protocolo del regreso a clases, se requerirán precisiones y se solicitarán incluir algunos aportes ante la gran cantidad de generalidades que contiene.

El argumento es que del documento se desprenden grandes determinaciones y el gremio anticipó su convicción de que “nada se puede dejar librado al azar, ni a la buena voluntad, predisposición, ni la disponibilidad de recursos económicos de la provincia”.

La Unter anticipó días atrás que el borrador “deja a las claras más interrogantes que certezas de actuación” insistiendo en la importancia de tres ejes principales e indispensables que deben estar presentes cada vez que se piense en el posible retorno a las aulas: lo físico espacial, modalidad de trabajo, y condiciones de higiene y salubridad.

Sin embargo, “no quita que en el encuentro se hable del tema salarial porque hay promesas incumplidas”, adelantó a RÍO NEGRO una alta fuente gremial.

Los docentes habían iniciado el ciclo lectivo el 2 de marzo pasado al aceptar un incremento del 13,5%, y según los cálculos del ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, el sueldo docente estaría por arriba de los 35.000 pesos.

Respecto de las promesas incumplidas, en el gremio mantienen la agenda pendiente sobre pago de adicionales por gastos en que incurrieron los docentes en la tarea pedagógica virtual, porcentaje flotante inflacionario desde marzo hasta la actualidad, y titularizaciones docentes, entre otros puntos.

Nada se puede dejar librado al azar, ni a la buena voluntad, predisposición, ni la disponibilidad de recursos económicos de la provincia. Consejo Directivo Central de Unter

“El desgaste es lo cotidiano para nosotros”

El sindicato docente celebró la convocatoria a paritarias, considerando que “es el ámbito en el que se deben debatir estos temas que nos atraviesan permanentemente”.

No obstante, ratificaron que que “si no están dadas las condiciones de salud y laborales no vamos a volver a la presencialidad”.

“Somos los trabajadores de la educación quienes hemos sostenido en estos más de 120 días al sistema educativo de la provincia. El desgaste, la incertidumbre y el cansancio son lo cotidiano para nosotros” afirmaron.