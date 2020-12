Unter rechaza que los docentes tengan que tomar la temperatura a los alumnos

La secretaria gremial de la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), Patricia Ponce, adelantó la negativa gremial a que los docentes tengan que realizar tareas adicionales como la toma de temperatura a los alumnos en el marco del próximo ciclo lectivo de presencialidad parcial en las aulas.

“No coincidimos, no está dentro de nuestras funciones pedagógicas, no somos agentes sanitarios y para visibilizar hay muchas actividades que los docentes tienen que realizar, y sería una sobrecarga y una responsabilidad extra”, afirmó en relación a la visión que tiene sobre ese punto en particular la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia.

La dirigente gremial dijo a Frecuencia Vyp que al sindicato docente no llegó aún el protocolo organizativo institucional que regularía el funcionamiento en las aulas, una vez que se retorne desde el 3 de marzo próximo a los edificios dentro del ciclo lectivo 2021.

Insistió en que aún se desconoce la cantidad de alumnos que concurrirán en la modalidad presencial por grado, y que será compartida la enseñanza con el sistema virtual.

Advirtió que los docentes esperan el proyecto para discutirlo antes del comienzo y puso reparos, en virtud de que todo dependerá “del grado epidemiológico” de cada localidad en relación a la circulación del virus Covid 19.

En relación al sistema dual –presencial y virtual- para el trabajo pedagógico del año próximo, el gremio aspira a la creación de más cargos para que el dictado de clases en el aula se pueda complementar con una tarea en los domicilios. Inicialmente, se estima que un grupo por grado acudirá a las escuelas lunes, miércoles y viernes, y habrá un intercambio con sus compañeros que estarán los martes y jueves en la presencialidad.

A criterio de Ponce, los docentes este año fueron los que sostuvieron con esfuerzo la educación pública, incluso con gastos extras, y para que “no haya sobrecarga laboral”.

El jueves 10 de diciembre, la Unter tendrá una aproximación con funcionarios educativos para seguir avanzando en el proceso de vuelta a las aulas. Allí, la representación gremial pretende hacer conocer la necesidad del sector de volver a discutir salarios para arrancar en paz el ciclo 2021.