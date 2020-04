UNTER rechazó la implementación de las Declaraciones Juradas en Río Negro

El gremio docente Unter afirmó que rechaza de lleno la implemantación de las Declaraciones Juradas impulsada por el Gobierno de Río Negro. A pesar de las modificaciones de ayer, la Unter reafirmó su rechazo.

En un comunicado por parte del Consejo Directivo Central considera que la Declaracione Jurada es "contradictoria a todas las normas anteriores emanadas desde los mismos organismos; pero fundamentalmente porque lxs trabajadorxs de la educación no somos médicxs por lo que no podemos aseverar si tenemos o no el virus y además no podemos saber si estuvimos o no en contacto con alguna persona con COVID- 19".

Es por eso que el gremio requirió que se deroguen los Decretos 359/20 y 361/20. "No somos ingenuxs, sabemos que este es el primer paso para empezar a normalizar la circulación de personas, es una forma encubierta para que nuestrxs compañerxs empiecen a concurrir a las escuelas; es hasta perverso pensar que lo hacen para eximir de responsabilidad al CPE".

Y agregó que en ese sentido, "exigimos al gobierno provincial que aclare pública y normativamente cuál es la nueva exigencia a lxs trabajadorxs de la educación. Como sindicato sostenemos que no nos involucra y por lo tanto lo rechazamos de plano. Exhortamos a nuestrxs compañerxs a no completar este formulario hasta tener certezas teniendo en cuenta que el decreto nacional plantea claramente que las ART deben hacerse responsables si lxs trabajadorxs contraen esta enfermedad en el marco de la pandemia y en su lugar de trabajo, razón por la cual no necesitamos certificar absolutamente nada al respecto".

Por otra parte, la UNTER rechazó "cualquier intento del gobierno provincial de impulsar que lxs trabajadorxs de la educación asistan a las escuelas, requerimos que especifique los motivos y lo defina en una normativa inherente al tema que convoca". A su vez dijo que "no vamos a tolerar que nos pongan en el lugar de tener que certificar nuestro buen estado de salud a través de este ridículo formulario en carácter de declaración jurada que carece de todo valor jurídico ya que no estamos contempladxs en ninguno de los ítems del Art. 6º del decreto donde se establecen las excepciones de tareas escenciales".

"Basta de intentar vulnerar nuestros derechos y pretender que nos hagamos responsables de una situación que no debe recaer sobre lxs trabajadorxs", finalizó el comunicado.