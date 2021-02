Uthgra: en vez de plus de productividad, pagarán un "convenio de crisis" en Bariloche

Los referentes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) en Bariloche accedieron a pagar el plus de productividad para los trabajadores hoteleros y gastronómicos.

La firma del acuerdo con el sindicato Uthgra se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.

En esta oportunidad, el monto que representa el 25% del sueldo básico de cada categoría no será abonado como plus de productividad sino como “convenio de crisis”, con los sueldos de enero, febrero, julio y agosto.

Este adicional beneficia a 590 trabajadores empadronados, tanto a los que se encuentran en actividad en este momento como a los que no.

La firma del acuerdo con la cámara empresarial estaba prevista para el 21 de enero pero se cayó a último momento. Los referentes de Fehgra Bariloche argumentaron que habían hecho una ronda de consultas y muchos empresarios no estaban dispuestos a pagar el plus. El gremio amenazó con medidas de no llegar a un acuerdo.

En las últimas horas, se consensuó el cambio de denominación del plus. “Fue a pedido de los empresarios porque manifestaban que de otra forma, no podrían gestionar ayuda del estado. Manifestaban que si pagan un plus llamdo de productividad es porque se reconoce, de alguna manera, que es una temporada exitosa”, explicó el secretario general de Uthgra Bariloche, Nelson Rasini, que agregó: "Que lo llamen como quieran pero no estábamos dispuestos a ceder en esto".

En las últimas horas, también se conoció que Fehgra firmó el acuerdo a nivel nacional por un 34% de aumento escalonado, tal como había firmado la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Un 12% se abonará con el sueldo de enero, otro 10% con el de febrero y el 12% restante, en marzo.