Vacunas en Neuquén: arriba de la media nacional, pero abajo de las expectativas del gobierno

El gobernador Omar Gutiérrez indicó que el objetivo era llegar al último día de noviembre con el 80% de la población total con dos dosis de la vacuna. Ese objetivo no se cumplió, pero de todas formas la Provincia está bastante por encima de la media nacional. Actualmente, la campaña está centrada en vacunación a demanda, pero no se abandona el seguimiento con turnos previos. Insisten en la importancia de vacunar a niños, niñas y adolescentes, más aún frente a la variante ómicron.

El director de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira, precisó en diálogo con RÍO NEGRO, que al primer día de diciembre se había alcanzado al 73% de la población total con las dos dosis de la vacuna. En tanto que informó que, si el recorte se hace en mayores de 18 años, esa cifra asciende al 92%.

Estos números de alcance de vacunación dejan a Neuquén por arriba de la media nacional. «Estamos 12 puntos por arriba de la media nacional que está en el 80%», precisó Neira, quien está a cargo de la campaña de vacunación en la provincia.

«Venimos bastante bien, sobre todo con lo que es la población joven, entre los 18 y los 29 años, estamos con un promedio de 75, 76% con esquemas completos», resumió sobre el avance de la vacunación en la provincia e insistió en «la importancia de la vacunación de menores de 3 a 17 años porque sigue habiendo algunas dudas sobre la seguridad de las vacunas».

«Las vacunas que se están utilizando son seguras y se han hecho todos los estudios pertinentes para que las agencias regulatorias emitan su autorización de emergencia. Son vacunas muy similares en términos de tecnología a la plataforma de lo que se utiliza en la población pediátrica», explicó al respecto.

En la población de 3 a 17 años se alcanzó un 74% con primeras dosis y un 39% con segundas. Claro que es la población que más recientemente comenzó a ser vacunada, por lo que el proceso de completar esquemas requiere que pasen las cuatro semanas de intervalo mínimo.

El funcionario aseguró que «la provincia tiene un muy buen stock para todas las vacunas» y que, por ello, no hay segmentación de la población a inmunizar. Actualmente, en Neuquén se vacuna de forma libre y sin turno con primeras, segundas y terceras dosis. Para las segundas dosis solamente es necesario haber transcurrido cuatro semanas de la aplicación de la segunda vacuna. En el caso de las terceras dosis son para mayores de 18 con más de seis meses desde el momento en el que se completó el esquema, para mayores de 50 que hayan recibido Sinopharm y para mayores de 3 años con inmunocompromiso. En estos últimos dos casos sin importar la antigüedad del esquema.

«La gente está yendo a vacunarse, no es el mismo ritmo de vacunación que hace tres meses, de todas maneras, estamos haciendo estrategias en paralelo, una es la vacunación a demanda, otra es llamados telefónicos y otra es la convocatoria por WhatsApp para ir identificando aquellas personas que aún no completan los esquemas y no dejando solo supeditado al acceso por la vacunación libre», confió Neira sobre la afluencia de personas a los vacunatorios y las estrategias que se aplican.

El esperado movimiento desigual de las curvas

Las curvas de contagios de covid-19 van hacia arriba desde mediados de octubre en Río Negro y Neuquén. La tendencia es idéntica a la registrada a esta misma altura del año pasado, aunque con un menor volumen de casos nuevos diarios. De todas maneras, la diferencia principal es otra: las muertes de este último trimestre son muchas menos que las ocurridas a fines del 2020. Indudable efecto de las vacunas.

Ómicron y la importancia de inmunizar a los niños

Respecto de la variante ómicron que está preocupando al mundo entero, Neira aseguró que en Neuquén también se la mira con preocupación y en ese contexto insistió en completar la vacunación a menores de edad.

«Es muy importante resaltar y destacar la vacunación en menores de edad, eso es lo que nos diferencia de lo que está sucediendo en Europa. Hay que vacunar a los menores de edad, no hay que seguir cuestionando si las vacunas son seguras» y explicó que sin concretar esa inmunización ocurren dos cosas: «le damos chance para que el virus circule y, por otro lado, que puedan generarse complicaciones en esa población».

Sobre la variante señaló que «no hay mucha información de cómo se comporta la variante, sabemos que tiene muchas más mutaciones que las variantes anteriores, pero todavía no tenemos mucha información con respecto al impacto de esta variante en términos de contagiosidad y letalidad».