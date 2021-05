¿Vale la pena? Así será el modelo “premium” de Twitter

Hace rato que esconder las novedades de algún próximo lanzamiento se transformó en un dolor de cabeza para los desarrolladores. Con millones de usuarios curiosos circulando por la web, siempre hay alguna forma de encontrar una pequeña filtración y adelantar los “estrenos”. Y Twitter no quedó exento.





Porque, si bien desde la red social nunca hablaron del tema, es de público conocimiento que en Twitter están preparando el lanzamiento del servicio “Blue”, que tendrá un precio y funcionará como un apartado premium dentro de una red gratuita.

Gracias a la investigadora Jane Manchun Wong, podemos conocer muchas de estas funciones especiales, pero ¿realmente valen la pena?

En princio, no. Porque el servicio tendrá un costo de 3 dólares mensuales, y si bien aún no sabemos si tendrá un precio adaptado aquí, pagar aproximadamente 300 pesos por mes parece un gasto innecesario para las funciones que se sumarán.

Es que las diferencias más grandes serán “eliminar la publicidad” o “deshacer el envío de Tweets”, pero en ambos casos queda sabor a poco.



Propinas, la nueva herramienta de Twitter para influencers.



Sobre la primera opción, no parece demasiado importante puesto que la publicidad es algo de lo que Twitter no abusa, al menos por el momento. Y respecto a lo segundo, es un paso intermedio entre la función de eliminar Tweets (que puede realizarse de forma inmediata tras la publicación) y de editarlos, lo que parte de los usuarios pedían pero aún no se implementará.

Además, permitirán crear “Colecciones” de Tweets, algo parecido a lo que nos permite el botón de “Elementos guardados” pero con categorías.

A estas novedades se sumará la posibilidad de contar con newsletter y artículos exclusivos, algo que ya está disponible para los pagos individuales a distintos usuarios, como el “Súper follow” y las “propinas”.