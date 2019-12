"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance" en Roca dijo María Emilia Soria

María Emilia Soria ingresó temprano a la oficina y la imagen la debe haber impactado. Es el mismo recorrido que hizo su padre Carlos cuando asumió la primera intendencia en el año 2003, y luego su hermano Martín, que lo sucedió. Esos fueron los pasos que dio en su primer día de gestión al frente del municipio.

“Claro que es mucho peso (suceder a su padre y a su hermano) pero es un peso que no tira para abajo. Tiene una movilización especial, muy especial”, dijo María Emilia ya sentada en el escritorio que hasta hace algunos días ocupó su hermano Martín. Pero rápidamente aclaró que no le gusta mucho y que en realidad utilizará la mesa “redonda” para generar más comunicación. “Sabemos que la mesa enfrentada (por el escritorio) no genera comunidad“, expresó esta mañana.

El primer día fue con “muchas cosas en la cabeza”. Pero uno de los objetivos está más que claro: “acomodar cosas”.

“Creo que principalmente hay que planificar, sobre todo en las distintas áreas. La primera reunión fue con los secretarios hay que generar mucha organización interna”, dijo la intendenta, quien aclaró que hay urgencias lógicas porque es diciembre, principalmente en el área de Desarrollo Social y que tiene como condimento extra la finalización de la gestión Macri que “dejó un tendal de empresas que cerraron o que están en situación complicada”.

“Es una situación difícil y hay que sumar que los comedores de las escuelas están cerrados”, puntualizó.

Pero Soria hizo un llamado a sus funcionarios a transformarse en pequeños satélites que puedan captar las necesidades de los vecinos. “Si andan por la calle tienen que ver todo, incluso las luminarias que no están funcionando”, dijo en una entrevista con La Comuna este mediodía.

“El 97% de los vecinos de Roca tienen mi teléfono. No soy ajena a la problemática de Roca y yo recibo mensajes habitualmente sobre el paso de la barredora o que se cortó la luz”, explicó.

Aseguró que su gestión será de compromiso con los vecinos y que para ello deberá estar atenta a todo. “Voy a cumplir con el horario de 7:30 a 13:30 para hacer una pausa y llevar a mis hijos al jardín de infantes. Luego voy a volver a las 15 para continuar con las reuniones”, remarcó la jefa comunal quien aseguró que su gestión será de mucha comunicación y contacto con los roquenses.

Transporte y agua, las prioridades

María Emilia dijo que desde hace ya un tiempo se encuentra trabajando en el nuevo pliego licitatorio para el transporte. Y si bien reconoció que no puede garantizar la continuidad del servicio, aseguró que va a evaluar y analizar todas las alternativas para lograr una solución al problema que mantuvo en vilo a los vecinos durante varias semanas.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”, enfatizó y aclaró que durante un año estuvo tratando de reunirse con el ahora exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. El objetivo era que Roca tenga los mismos beneficios que Bariloche y Cipolletti quienes actualmente están recibiendo subsidios de Nación.

Soria también celebró la asunción de la gobernadora Arabela Carreras pero paralelamente le pidió soluciones principalmente en torno a la falta de agua en los distintos barrios. “No somos responsables del servicio pero ayer tuvimos que poner dos camiones a disposición porque no había agua en varios barrios”, dijo.

Si bien reconoció que el discurso de Carreras fue conciliador y que en varias oportunidades habló de una continuidad, dijo que seguramente la nueva mandataria le dará una impronta propia.

“Hace cuatro años que la obra de agua está en el presupuesto y no se ejecuta. Estoy entusiasmada que cumpla con los vecinos de Roca que la acompañaron con el voto", dijo.

Con información de La Comuna.-