Agenda completa del Carnaval en Neuquén: fiestas, tradición y gastronomía para recorrer la provincia

Carrozas, flores y barrios movilizados: el desfile sobre la avenida Arrayanes vuelve a ser el corazón de la celebración en Villa La Angostura.

El Carnaval llega a Neuquén con el estruendo de los bombos, el brillo de las máscaras y el estallido de colores que cruzan rutas y cordillera. Hay bombitas de agua que refrescan la tarde, pañuelos que giran en el aire, guitarras que afinan en los escenarios y fogones que empiezan a encenderse. Desde el norte neuquino hasta la zona andina, el fin de semana largo se vive como una invitación a salir, a encontrarse y a celebrar una identidad que se expresa en cada fiesta popular.

En la cordillera, Villa La Angostura será epicentro de la Fiesta Nacional de los Jardines, del domingo 15 al martes 17. El clásico Concurso de Jardines y el desfile de carrozas sobre la avenida Arrayanes volverán a reunir a barrios e instituciones en una escena que mezcla color, trabajo comunitario y orgullo local. Por las noches, el escenario mayor convocará a nombres propios: La Mississippi y Natalie Pérez el domingo; Los Charros y La T y La M el lunes; y el martes Los 4 de Córdoba junto a Los Nocheros, además de artistas regionales.

La Fiesta de los Jardines tendrá nueva edición. Foto archivo

Más al sur, Junín de los Andes sostiene hasta el 15 de febrero una de las celebraciones más profundas de la cultura rural patagónica: la Fiesta Nacional del Puestero. En el predio del Centro Tradicionalista Huiliches, las jineteadas, las payadas y la música folclórica se combinan con puestos de indumentaria y gastronomía en homenaje al trabajo del puestero. El domingo, además, la localidad celebrará un nuevo aniversario de su fundación, sumando un acto oficial a la agenda festiva.

Destrezas criollas, tropillas y payadas en el predio del Centro Tradicionalista Huiliches, donde la cultura rural patagónica reafirma su identidad.

En el corazón productivo del valle, San Patricio del Chañar vivirá del 14 al 16 la 36° Fiesta Provincial del Pelón, con música en vivo, danzas, destrezas criollas y bendición de los frutos en el predio del Estadio Municipal. Un encuentro que rinde homenaje al trabajador rural y convoca a familias de toda la región.

Música, danzas y destrezas criollas en el predio del Estadio Municipal, donde la comunidad rinde homenaje al trabajador rural en una de las celebraciones más convocantes de la región.

La ciudad de Neuquén celebrará este fin de semana largo el carnaval con 40 corsos, espectáculos gratuitos y una atractiva feria cultural. La actividad, organizada por la secretaría de Derechos Humanos del municipio, reunirá comparsas, colectividades migrantes y delegaciones de varias localidades de la provincia.

El norte neuquino también se suma al pulso festivo. En Tricao Malal, del 13 al 15, la Fiesta Provincial del Loro Barranquero reunirá música, baile campero y jineteadas en un predio renovado. En El Cholar, la Fiesta del Ñaco pondrá en valor la tradición triguera y la elaboración de este alimento ancestral, con destrezas criollas y artistas invitados.

La gastronomía tendrá su propio escenario en Caviahue con una nueva edición de Caviahue Cocina, donde la cocina al fuego será protagonista entre cervezas, tragos y música en vivo. Y en Copahue, el Ente Provincial de Termas (EPROTEN) propondrá Termas y Tango, una agenda de milongas y clases abiertas que integran la experiencia termal con la cultura rioplatense.

El Cholar se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Ñaco, que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de febrero en el Predio Municipa. La propuesta incluirá campo de jineteada con destrezas criollas, escenario mayor con artistas locales y nacionales, y un espacio destinado a stands de artesanos, pilcheros y carros gastronómicos

Habrá también sabores con relato en Varvarco, con tapeos regionales y gin neuquino, y Carnaval familiar en Aluminé, con murgas, feria de emprendedores y espectáculos al aire libre.

La provincia no elige un solo ritmo: los abraza todos. Entre jardines en flor, tropillas, guitarras, fogones y tango bajo las estrellas, el fin de semana largo de Carnaval aparece como una excusa perfecta para salir a la ruta y descubrir que, en Neuquén, cada celebración es también una forma de contar quiénes somos.