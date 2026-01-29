SUSCRIBITE Diario papel
Verano

Cómo hacer postre estilo chajá en vasito: fresco, rápido y sin horno

Una versión fácil y rápida del clásico chajá, lista en menos de 30 minutos y sin necesidad de horno.

Redacción

Por Redacción

Postre estilo chajá en vasito: fresco, rápido y sin horno. Imagen generada con IA.

Clásico, práctico y con un giro irresistible: el chajá llega en versión vasito, ideal para resolver un postre en pocos minutos y sin necesidad de prender el horno. Con duraznos, crema, vainillas, merengue y dulce de leche. La receta es de @mateamargo.

Perfecto para días de calor, reuniones improvisadas o cuando se busca un postre rendidor que siempre queda bien.

Ingredientes

  • 200 ml de crema de leche para batir
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 4 mitades de duraznos en almíbar
  • 8 vainillas
  • 4 cucharadas de almíbar de durazno
  • 4 cucharadas de dulce de leche
  • 100 g de merenguitos

Paso a paso

  • Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr punto chantilly. Reservar en frío.
  • Escurrir bien los duraznos, reservar el almíbar y secarlos con papel absorbente. Cortar una parte en cubos y otra en láminas para la decoración.
  • Disponer una vainilla troceada en cada vasito y humedecer apenas con almíbar, sin empapar.
  • Agregar una primera capa de duraznos en cubos y una cucharada generosa de crema batida.
  • Incorporar una fina capa de dulce de leche contra las paredes del vaso, lo que permitirá mantener crocantes los merenguitos.
  • Romper ligeramente los merenguitos y distribuirlos sobre el dulce de leche.
  • Sumar otra capa de vainillas troceadas, esta vez sin almíbar.
  • Completar con el resto de los duraznos, la crema batida y decorar con láminas de durazno.
  • Llevar a la heladera por al menos cuatro horas. Antes de servir, agregar más merenguitos por encima.

Fresco, liviano y de armado simple, el postre en vasito se presenta como una opción práctica y tentadora para cualquier ocasión.


