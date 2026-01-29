Cómo hacer postre estilo chajá en vasito: fresco, rápido y sin horno
Una versión fácil y rápida del clásico chajá, lista en menos de 30 minutos y sin necesidad de horno.
Clásico, práctico y con un giro irresistible: el chajá llega en versión vasito, ideal para resolver un postre en pocos minutos y sin necesidad de prender el horno. Con duraznos, crema, vainillas, merengue y dulce de leche. La receta es de @mateamargo.
Perfecto para días de calor, reuniones improvisadas o cuando se busca un postre rendidor que siempre queda bien.
Ingredientes
- 200 ml de crema de leche para batir
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 4 mitades de duraznos en almíbar
- 8 vainillas
- 4 cucharadas de almíbar de durazno
- 4 cucharadas de dulce de leche
- 100 g de merenguitos
Paso a paso
- Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr punto chantilly. Reservar en frío.
- Escurrir bien los duraznos, reservar el almíbar y secarlos con papel absorbente. Cortar una parte en cubos y otra en láminas para la decoración.
- Disponer una vainilla troceada en cada vasito y humedecer apenas con almíbar, sin empapar.
- Agregar una primera capa de duraznos en cubos y una cucharada generosa de crema batida.
- Incorporar una fina capa de dulce de leche contra las paredes del vaso, lo que permitirá mantener crocantes los merenguitos.
- Romper ligeramente los merenguitos y distribuirlos sobre el dulce de leche.
- Sumar otra capa de vainillas troceadas, esta vez sin almíbar.
- Completar con el resto de los duraznos, la crema batida y decorar con láminas de durazno.
- Llevar a la heladera por al menos cuatro horas. Antes de servir, agregar más merenguitos por encima.
Fresco, liviano y de armado simple, el postre en vasito se presenta como una opción práctica y tentadora para cualquier ocasión.
