Cómo hacer postre estilo chajá en vasito: fresco, rápido y sin horno

Postre estilo chajá en vasito: fresco, rápido y sin horno. Imagen generada con IA.

Clásico, práctico y con un giro irresistible: el chajá llega en versión vasito, ideal para resolver un postre en pocos minutos y sin necesidad de prender el horno. Con duraznos, crema, vainillas, merengue y dulce de leche. La receta es de @mateamargo.

Perfecto para días de calor, reuniones improvisadas o cuando se busca un postre rendidor que siempre queda bien.

Ingredientes

200 ml de crema de leche para batir

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

4 mitades de duraznos en almíbar

8 vainillas

4 cucharadas de almíbar de durazno

4 cucharadas de dulce de leche

100 g de merenguitos

Paso a paso

Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr punto chantilly. Reservar en frío.

Escurrir bien los duraznos, reservar el almíbar y secarlos con papel absorbente. Cortar una parte en cubos y otra en láminas para la decoración.

Disponer una vainilla troceada en cada vasito y humedecer apenas con almíbar, sin empapar.

Agregar una primera capa de duraznos en cubos y una cucharada generosa de crema batida.

Incorporar una fina capa de dulce de leche contra las paredes del vaso, lo que permitirá mantener crocantes los merenguitos.

Romper ligeramente los merenguitos y distribuirlos sobre el dulce de leche.

Sumar otra capa de vainillas troceadas, esta vez sin almíbar.

Completar con el resto de los duraznos, la crema batida y decorar con láminas de durazno.

Llevar a la heladera por al menos cuatro horas. Antes de servir, agregar más merenguitos por encima.

Fresco, liviano y de armado simple, el postre en vasito se presenta como una opción práctica y tentadora para cualquier ocasión.