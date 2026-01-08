«Mi Verano Cultural 2026» en Neuquén: la municipalidad anunció la agenda de actividades

La municipalidad de Neuquén lanzó el programa «Mi Verano Cultural 2026», una propuesta que despliega múltiples actividades culturales, recreativas y artísticas durante todo enero en distintos puntos de la ciudad. Este programa busca fomentar el turismo en la región y presenta opciones libres y gratuitas para que los vecinos y vecinas de todas las edades puedan disfrutar.

La agenda de actividades se diseñó como un corredor cultural que va desde el oeste, pasando por el centro y terminando en la ribera del río. Integra auditorios, museos, centros culturales, salas de arte y espacios públicos al aire libre. Las propuestas que forman parte del programa son talleres, obras de teatro, música en vivo, espacios para la literatura, espectáculos de danza y circo, clases de ajedrez, encuentros folklóricos y sunsets electrónicos.

“Cuando se planifica Verano Cultural es pensar en quienes se quedan en la ciudad, pero no en un solo lugar, sino en diferentes espacios para que impacte también en otros barrios, con distintas temáticas y para todas las edades”, expresó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La funcionaria también remarcó el perfil turístico que viene consolidando la ciudad. “Cada año vienen más familias que recorren Neuquén y es muy importante que, además de disfrutar del Paseo Costero y del verano, tengamos actividades culturales para ofrecerles”, señaló Pasqualini y destacó el importante rol de los artistas locales: “Son quienes generan la identidad de esta ciudad y le ponen ese sello propio, ya sea desde el teatro, la música o el folklore”.

¿Cuándo empiezan las actividades culturales en Neuquén?

La programación de Mi Verano Cultural 2026 ya comenzó este miércoles con «La panadería de Angelita», una obra de teatro de títeres a cargo de la Compañía de Teatro y Títeres El Biombo, en el Auditorio Municipal Confluencia Viva.

«Arrancamos con teatro en el auditorio, seguimos con sunsets en el río, activaciones en el monumento y propuestas en el corredor expositivo”, explicó la subsecretaria de Cultura, Paulina Cacciatore.

Además, la funcionaria detalló que las actividades se desarrollan “a partir de las 20 y hasta las 23, siempre con propuestas libres y gratuitas para que la familia pueda venir y disfrutar”. El ciclo se extenderá a distintos lugares de la ciudad, con un esquema sostenido de actividades los miércoles, sábados y domingos de enero.

Fin de semana cultural: qué actividades habrá en la ciudad

Sábado 10 de enero

De 19 a 23, en el Centro Cultural Casa de las Bombas, se desarrollará Acá – Artistas Celebrando Artistas. Esta propuesta creada por Marilin Mali reúne a Suárez junto a artistas invitados como Jime (Las Densas), Anasama (Acuaria Estelar), Ana Clara (Rarevideo), Robi (Atrás Hay Truenos) y Fer Orellana (Las Densas). La jornada incluirá serigrafía en vivo a cargo de Sir Paul y musicalización en formato CD por Walas Patineta.

De 19 a 22, se realizará Big Bang Freestyle Pandillas, con batallas de rap que convocan a jóvenes artistas urbanos y público en general. Será en el exterior del Museo Paraje Confluencia.

De 21 a 23, tendrá lugar un Sunset Electrónico, con la presentación de DJ KAALA en la ribera del río, en Avenida Olascoaga y Democracia. La DJ y productora nacida en la Patagonia, traerá una propuesta sonora que recorre el trance, el acid y el psytrance.

Domingo 11 de enero

Desde las 20, en el Auditorio Municipal Confluencia Viva, se realizará una nueva edición de Estación Literaria con la presentación del libro Pelota Manchada, de Jordi W. Aguiar Burgos. La exhibición estará acompañada de la música de Noe Pucci y la actuación de Diego Arangue.

De 20 a 23, Estación Literaria – Stand de Libros se presentará en el Kiosquito Histórico en Avenida Argentina y Alberdi. Participarán más de 90 escritores y escritoras independientes y se realizará la propuesta de cita a ciegas con un libro.

De 20 a 23, se desarrollarán clases abiertas de ajedrez a cargo del profesor Matías Cuevas, en Avenida Argentina y Carlos H. Rodríguez,.

De 21 a 23.30, el Patio de Folklore estará en Avenida Argentina y Juan B. Justo, con la participación de Amigos del Limay, el Taller de Danza Huellas de mi Tierra, la Agrupación Nueva Generación y Javier “Moro” Carrasco.

De 19 a 22, la Sala de Arte Emilio Saraco abrirá sus puertas con Afuera hay Sol, una experiencia para infancias que combina pintura, juegos, serigrafía e impresión en xilografía. El taller será junto a Lorena Ybañez y la colectiva Muchas Gráficas.

De 21 a 23.30, frente al Monumento a San Martín, se presentarán el Mago Sebastián Rozenberg y la banda Globos Negros, con un repertorio de rock nacional y latinoamericano.

Cómo continuará Mi Verano Cultural 2026

Todos los miércoles de enero en el Auditorio Municipal Confluencia habrá obras de teatro. En cambio, durante los sábados y domingos la programación cultural incluirá música, circo, literatura, danza, ajedrez y folklore, de 20 a 23.30 en distintos puntos del centro, oeste y ribera del río.

Algunos espacios que forman parte de la agenda son Casa de las Bombas, el Centro Cultural del Oeste, los museos municipales, las salas de arte y los espacios públicos. Además, la Sala de Arte Emilio Saraco, el Museo Gregorio Álvarez, el Centro Cultural del Oeste y el Museo Paraje Confluencia ofrecerán más de una decena de talleres culturales que se dictarán durante enero.

La información sobre los talleres, horarios y los formularios de inscripción estará publicada en las redes sociales de la Municipalidad, la Jefatura de Gabinete y la subsecretaría de Cultura. “Toda la grilla de actividades se difunde por redes sociales para que los vecinos puedan acceder a la información”, indicó Paulina Cacciatore.

La propuesta de Mi Verano Cultural 2026 se inscribe en un cronograma de actividades culturales que marcaron el cierre del año y el inicio del verano. “Salimos de un mes muy significativo con Neuquén Capital Navideña y ensamblamos directamente con Verano Cultural, para luego entrar en el Pre Confluencia y la Fiesta de la Confluencia”, expresó Pasqualini.