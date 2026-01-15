Operativo Verano 2026: qué se controla en comercios de Las Grutas, Bariloche y otros destinos

Con el inicio de la temporada alta, la provincia de Río Negro puso en marcha el Operativo Verano 2026, un esquema de controles impositivos y de defensa del consumidor que se desplegará durante los meses de mayor afluencia turística en los principales destinos rionegrinos.

El operativo, a cargo de la Agencia de Recaudación Tributaria, comenzó el 8 de enero en Bariloche y desde este jueves 15 de enero se extendió al balneario Las Grutas. Además, los controles alcanzan a Puerto San Antonio Este, Playas Doradas y El Bolsón, zonas con fuerte movimiento de turistas durante el verano.

Las tareas de fiscalización apuntan a garantizar condiciones claras y transparentes tanto para quienes visitan la provincia como para los residentes. En ese contexto, los inspectores verifican que los comercios y prestadores de servicios cumplan con requisitos básicos vinculados a los medios de pago, la exhibición de precios y la emisión de comprobantes.

Entre los principales puntos que se controlan se encuentran:

La aceptación de tarjetas de débito.

La exhibición visible de precios y su respeto al momento del cobro.

La entrega de factura o ticket.

El cumplimiento de ofertas y promociones anunciadas.

La correcta inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en Río Negro y el cumplimiento del Pago a Cuenta y demás obligaciones tributarias.

En paralelo, se supervisa el cumplimiento de la Ley provincial 5.648, que regula la manipulación de tarjetas y obliga a los comercios a contar con terminales electrónicas adaptadas, para que los consumidores puedan realizar los pagos de manera segura y sin intermediarios.

Desde la Agencia de Recaudación recordaron que estos controles forman parte de un plan permanente de fiscalización en todo el territorio provincial, aunque durante el verano se refuerzan debido al incremento del movimiento turístico.

Además, los consumidores cuentan con la posibilidad de realizar denuncias impositivas y de defensa del consumidor a través del sitio web oficial de la Agencia de Recaudación, donde los reclamos son canalizados para su seguimiento y control.