Qué hacer en Las Grutas en un día nublado y con viento: opciones para toda la familia

Qué hacer en Las Grutas un día de viento. Foto: Luciano Cutrera.

Cuando el viento se hace sentir en Las Grutas, la playa puede dejar de ser el plan ideal. Sin embargo, el principal balneario de Río Negro ofrece múltiples alternativas para disfrutar igual del día, tanto bajo techo como al aire libre, pero resguardados. Desde propuestas gastronómicas hasta paseos culturales y actividades para toda la familia, el viento no tiene por qué arruinar la escapada.

Planes bajo techo para resguardarse del viento

Las Grutas cuenta con opciones ideales para los días ventosos, especialmente pensadas para quienes buscan comodidad, entretenimiento y descanso.

Teatro y actividades culturales : el teatro de Las Grutas ofrece funciones desde las 19 , con obras infantiles , y a partir de las 21.30 propuestas para adultos. La programación suele extenderse hasta la medianoche, convirtiéndose en una de las alternativas más elegidas cuando el clima no acompaña.



: el teatro de Las Grutas ofrece funciones desde las , con , y a partir de las propuestas para adultos. La programación suele extenderse hasta la medianoche, convirtiéndose en una de las alternativas más elegidas cuando el clima no acompaña. Circo y espectáculos familiares : funciones pensadas para grandes y chicos, en espacios cerrados.



: funciones pensadas para grandes y chicos, en espacios cerrados. Salas de escape : una opción ideal para grupos o familias, que permite pasar varias horas bajo techo.



: una opción ideal para grupos o familias, que permite pasar varias horas bajo techo. Jumping y espacios recreativos indoor : propuestas activas para descargar energía sin exponerse al viento.



: propuestas activas para descargar energía sin exponerse al viento. Recorrer locales gastronómicos : cafeterías, casas de té, restaurantes permiten pasar varias horas a resguardo, probando platos regionales, mariscos, pescados y opciones dulces.



: cafeterías, casas de té, restaurantes permiten pasar varias horas a resguardo, probando platos regionales, mariscos, pescados y opciones dulces.

Escapadas cortas

Cuando el viento es persistente, muchos eligen moverse algunos kilómetros.

San Antonio Oeste : además de recorrer el puerto y disfrutar de la gastronomía local, se puede visitar el Museo Municipal , una alternativa cultural bajo techo para conocer la historia de la región.



: además de recorrer el puerto y disfrutar de la gastronomía local, se puede visitar el , una alternativa cultural bajo techo para conocer la historia de la región. Puerto del Este: una opción más tranquila para conocer otro paisaje de la zona.

El Museo Histórico Municipal de San Antonio Oeste.

El viento es parte del clima patagónico y, lejos de ser un obstáculo, puede ser la excusa perfecta para descubrir otra cara de Las Grutas. Con propuestas para todos los gustos, el balneario rionegrino demuestra que siempre hay algo para hacer, incluso cuando el clima no acompaña a la playa.