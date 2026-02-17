Las Grutas cerró un Carnaval con movimiento masivo en playas y comercios, «nada que envidiar al Caribe»

El fin de semana largo de Carnaval se sintió en cada rincón de Las Grutas. Playas llenas, movimiento constante y comercios trabajando sin descanso marcaron jornadas en las que la villa balnearia volvió a estar al tope de su capacidad, con reservas agotadas y uno de los movimientos más fuertes de la temporada. Entre los visitantes, una frase se repitió más de una vez: el destino «no tiene nada que envidiar al Caribe».

Katy, trabajadora de una casa de productos regionales donde se venden elaboraciones artesanales, no dudó en describir lo que vivieron. «Hubo mucha cantidad de gente por el fin de semana largo. La gente venía y contaba que no había alojamiento, que estaba todo lleno. Y acá también estábamos a dos manos, se vendió muchísimo», contó.

El movimiento turístico también se sintió detrás de cada mostrador. Foto: Luciano Cutrera.

El panorama fue similar en el rubro gastronómico. Sofía, de «K´scaritas Churros», aseguró que el balance fue más que positivo. «Mucha cantidad de gente, se vivió bastante bien para el comercio y llegamos a vender más de 40 docenas de churros por turno. Fue la mayor ocupación en toda la temporada, una cantidad impresionante», señaló.

Gastón, dueño de una parrilla de la villa balnearia, también destacó el nivel de movimiento. «Hubo muchísima gente el fin de semana, colapsó lo que es Las Grutas, así que muy contentos. Tenemos quince empleados, así que seguimos remándola temporada a temporada», expresó.

Ocupación plena durante el fin de semana largo en Las Grutas

Desde el sector turístico ya se había anticipado el nivel de reservas. El presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste confirmó que la ocupación alcanzó el 100% durante el fin de semana largo, en línea con el fuerte movimiento que también se registró en otros puntos de la provincia.

Pero más allá de los números, en la playa también se escucharon voces que reflejan el momento.

Omar y su familia viajaron desde Cipolletti. Foto: Luciano Cutrera.

Omar, que llegó desde Cipolletti con su familia, destacó el clima y el estado de la costa. «Vinimos a aprovechar estos días para descansar. Nos tocaron días lindos, la playa nos pareció muy linda, mucho más limpia, la gente tranquila también, un clima agradable. Es para recomendar», afirmó.

José, Tupac, Newen y Verónica viajaron desde Esquel. Foto: Luciano Cutrera.

Para Verónica, de Esquel, Las Grutas es casi una tradición familiar. «Venimos hace 20 años religiosamente, es nuestro lugar de preferencia para vacacionar. El evento de Carnaval estuvo muy lindo y este año, en relación a otros, vimos más público, más alegría», comentó.

Alejandro y Cecilia destacaron el crecimiento de Las Grutas y aseguraron que «no tiene nada que envidiar al Caribe». Foto: Luciano Cutrera.

Alejandro y Cecilia, de Roca, coincidieron en el crecimiento del destino. «Las Grutas está hermoso, muy lindo, creciendo. Los comercios hacia el turista la mejor, con mucha actitud. La gente es divina, cálida; las playas limpias, nada que envidiar al Caribe», remarcaron.

Entre las historias más especiales estuvo la de Williams y Gabriela, que llegaron desde la provincia de San Luis. «Es la primera vez que vinimos, estamos de luna de miel. Nos parece hermoso, la verdad nos encantó. Nos quedamos cuatro días y no nos queremos ir. Volveríamos», dijeron entre risas.

Williams y Gabriela escogieron Las Grutas para disfrutar su luna de miel. Foto: Luciano Cutrera.

Así pasó el Carnaval en Las Grutas: con gente en la playa, mesas ocupadas y comerciantes que no dieron abasto. Un fin de semana que, para muchos, fue el más intenso de la temporada.