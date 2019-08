Vidal tras la derrota en las PASO: "Los bonaerenses nos dieron un mensaje"

La gobernadora dio la conferencia esta tarde, en la Casa de la Provincia.

(Foto: Alejandro Santa Cruz para Télam)

Tras la contundente derrota en la elección primaria del último domingo ante Axel Kicillof, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal habló esta tarde en conferencia de prensa. "Hay que escuchar lo que dicen las urnas siempre. Ayer los bonaerenses nos dieron un mensaje en general", señaló en su presentación pública.

La mandataria provincial apuntó la charla a "los que no nos acompañaron". "Quiero decirles que vamos a seguir escuchando, no me voy a cansar de recorrer esta provincia. Porque sin ustedes no hay equipo. Reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza" se explayó al respecto.

Esta devaluación de hoy va a tener impacto y vamos a tener que estar con todas las herramientas para ayudar". María Eugenia Vidal - gobernadora de Buenos Aires

En cuanto al sentido que van a darle a la campaña, Vidal sostuvo que "más allá de octubre, mi compromiso es con la provincia y con los bonaerenses más allá de cualquier elección. Nos queda una instancia más de escucha, un recorrido".

Finalmente, sobre la situación de los mercados y la disparada del precio del dólar la gobernadora entendió que "esta devaluación de hoy va a tener impacto y vamos a tener que estar con todas las herramientas para ayudar. Vamos a reforzar la presencia del gobierno, acompañando a los que más lo necesitan".

"Tenemos la responsabilidad de acompañar a los bonaerenses en un día que ha sido difícil, hoy mi principal tarea es escucharlos y acompañar a los que más lo necesitan. No hubo comunicación con Kicillof", concluyó.