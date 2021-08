Video | Así fue el asalto a punta de pistola a una comerciante en Neuquén

En los últimos días se han difundido hechos de inseguridad a punta de pistola ocurridos en la ciudad de Neuquén y algunos han sido captados por las cámaras de seguridad. Fue lo que le ocurrió a una comerciante en barrio Sapere, el sábado por la noche, cuando ya estaba por cerrar.

Ese día tres jóvenes ingresaron a un mercado de calle Carmen de Patagones, simulando una compra.

"Me pedían bebida. Me preguntaban si tenía más fernet o más de otras cosas. Y yo les atendía normalmente. Y en el momento de pagar, les dije el monto y ahí me dijeron esto es un robo y me decían que les diera plata. Van hacia la balanza porque pensaban que era una caja registradora y les dije que no tenía plata y que ya había llamado a la policía, y ahí se fueron. Fue mentira, pero fue lo que me salió en el momento. Me gatillaron dos veces", relató Yamina, la comerciante que sufrió el robo y que fue apuntada con un arma.

En declaraciones a AM Cumbre contó que estaba su cuñada en el comedor y ella mientras miraba las cámaras percibió que "tenían movimientos nerviosos y quiso llamar a la policía pero entre los nervios y todo no pudo".

La escena que duró unos pocos minutos dijo que "le resultó una eternidad".

La comerciante señaló que cree que los maleantes estaban siguiendo el movimiento que había en el negocio.

"Para mí estaban vigilando. Porque al rato que salió mi esposo, esperaron que se vaya la gente del negocio porque había mucha gente, por eso no me dio tiempo de cerrar a las 22, y cuando no había nadie ahí entraron", indicó al medio radial.

Yamina espera que con la difusión de las imágenes se pueda identificar a los tres jóvenes que la asaltaron.

También se refirió a la inseguridad en el barrio. "Es la primera vez que ahí me pasa, pero igual siempre se escuchan tiroteos y a la policía constantemente. A la vecina del frente la han asaltado varias veces", describió.

"Ahora tengo que contratar un policía para que se quede en el local. Yo hace cinco meses que abrí el local", expresó.