Video: el conmovedor pedido de ayuda de un nene en TikTok, tras perder todo en un incendio

La vida de Juani Trejo, de 8 años, y su familia en Boulogne, provincia de Buenos Aires, cambió brutalmente en las últimas semanas. "Quiero dejar una enseñanza: no tienen que jugar con fuego", empieza el relato del niño en un video pidiendo ayuda en Tik Tok, que se llevó todas las miradas.

Sucede que la vivienda del grupo familiar se incendió el pasado 9 de agosto y perdieron todo, luego de que en un descuido el sillón de cuerina quedara accidentalmente apoyado contra una estufa y derivara en la tragedia material.

"No tengo nada. Se me quemó todo. No tengo cama. Me quedé sin nada", cuenta el nene con desesperación en las imágenes, que se tomó con el celular que sus papás le dieron para jugar.

Juani eligió hacer uso de esas herramientas para apelar a la solidaridad de toda la comunidad, y conseguir elementos y herramientas que le permitan reconstruir su hogar.

Su sueño es cumplir su objetivo para el día de la Madre, por eso "si tienen materiales (arena, cemento, ladrillos) tráiganmelo, por favor. Para el día de la mamá quiero a mi mamá con toda la casa hecha”, agrega en las imágenes.

Los papás no se enteraron de que Juani había subido el video a las redes, hasta que fueron alertados por una amiga de la familia. "No se da cuenta de lo que hizo, de lo que significa y menos de las repercusiones", contó a Infobae sobre el hecho su papá, Juan Manuel.

Entre sus padres hay mucha angustia por el hecho, aunque celebran que hayan podido salir del infierno. "Pese a todo, los cuatro estamos bien. Perdimos todos, sí, pero ellos están... No quiero imaginar qué hubiera pasado si intentaban apagar el fuego", apuntó el hombre.

El deseo de ellos es reconstruir la casa desde cero una vez que demuelan los escombros incendiados. “Ya tenemos un proyecto para construir que nos hizo la Fundación Vivienda Digna y que fue diseñada por una arquitecta ad honorem, que se ocupan de este tipo de situaciones”, se ilusionó Trejo padre.

Actualmente, la familia habita un galponcito de 7.5 metros cuadrados que se encuentra en el fondo del terreno, levantado con la colaboración de los vecinos del lugar. Allí, pudieron habilitar la luz y usan el baño de la vivienda quemada.