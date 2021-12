Video: Flavio Azzaro criticó a Lionel Messi en el Balón de Oro 2021 y redobló más tarde

Lionel Messi se alzó este lunes con su séptimo Balón de Oro, consagrado como el mejor jugador del fútbol de la temporada 2020/2021. Ese anuncio fue acompañado con un clip, donde se ven escenas rodadas en Rosario.

Allí, se reproduce una breve pero destructiva crítica del periodista argentino Flavio Azzaro, quien pide que «Messi se vaya de la Selección. Nunca le hizo ganar partidos importantes a la Selección Argentina».

El exabrupto fue emitido en televisión en vivo en junio del 2018, minutos después de que Argentina perdiera 3 a 0 contra Croacia en el mundial de Rusia.

La vuelta de ese recuerdo, tres años más tarde, en la pantalla grande que tuvo réplica a través de las repetidoras de TNT Sport y ESPN durante la transmisión en vivo, generó la reflexión de Azzaro, quien se sintió aludido y usó su asiento en el ciclo «Polémica en el Bar» para hacer mención al episodio.

Allí respondió. “Me imagino que si es por el lado de Messi, él pensará: ‘Mirá lo que dijo este boludo’. Es lo que yo diría en su lugar, como cada vez que a uno lo critican y uno piensa que la critica es despiadada y dice: ‘Mirá lo que dice el boludo este’. Lo entendería perfectamente. Después, es lo que dije. No tengo mucho más para aportar”, comenzó el periodista.

«Pero si hay algo que no me molesta en la vida es reconocer cuando cambio de parecer. Que no significa lo mismo que reconocer errores… Yo si un día pienso una cosa y al tiempo pienso otra, no tengo ningún problema porque es parte de la vida cambiar de opinión» detalló al respecto.

En esa intervención, aprovechó para alabar al mejor jugador del mundo: «en los últimos dos años sentí que él tiene otra manera de afrontar las situaciones, las positivas y las negativas. Lo siento más maduro. No a todos nos pasa lo mismo».

«A mí Messi no me llegaba y hoy me parece que es un tipo que le ha dado mucho a la Selección, más allá de haber ganado la Copa América. Le ha dado mucho a la Argentina, no solo a la Selección”, concluyó.