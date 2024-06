Búsqueda de Loan: «Pensamos que alguien se lo llevó», contó la tía del niño desaparecido en Corrientes

La tía de Loan Danilo Peña y esposa de uno de los detenidos habló sobre el día en el que el niño de cinco años desapareció en Corrientes y la sospecha que tiene la familia: «Pensamos que alguien se llevó».

Este lunes el fiscal Juan Carlos Castillo imputó a los tres detenidos por el delito de abandono de persona, por ser garantes del cuidado del niño y próximamente les concederá las prisiones preventivas.

Mientras los rastrillajes continúan a contrarreloj, Laudelina, tía del miño, habló con la prensa y contó cómo se desencadenó el caso: «Mi pareja está detenido porque estaba con Loan. Yo me encontraba en la casa de la abuela y ahí mi marido me llamó y me preguntó si el nene estaba acá».

«Mi marido me cuenta que le peló una naranja y se la dió, pero que nunca observó que Loan se había ido por otro camino. El nene sí le dijo a los otros chicos que se iba a buscar a su papá, pero nunca a los grandes», sostuvo Laudelina.

«Creen que se quiso ir del lugar porque tenía miedo que los animales y el caballo se escapen», indicó.

«Cuando me avisan habrá pasado cinco minutos y ahí salgo con mi celular a recorrer el monte, pero no lo encontramos«, continuó.

Respecto a si el menor conocía la zona, detalló: «No es la primera vez que Loan venía a esta casa. Lo que sí es que nunca había llegado con su papá en caballo solo».

La familia de Loan sostiene que «había alguien en el monte y se lo agarró«: «Seguro le tapó la boca porque lo llamamos varias veces, lo buscamos y no pasó nada. No nos cuadra».

«Él jugaba con los chicos y hablaba. Es medio tímido, pero había buena relación«, destacó Laudelina en diálogo con TN.

Por último, expresó: «Queremos saber qué pasó, estamos todos desesperados».

Con información de Noticias Argentinas.