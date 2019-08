La descalificación de la neuquina Victoria Rodríguez en los Panamericanos

View this post on Instagram

Mi descalificación 🤷🏻‍♀️ Sé que a la gente, dirigentes y políticos sólo le importa cuando traes medallas, pero más de lo que hice no puedo hacer.. sé q por no traer medalla se me van a complicar más las cosas y hasta me quiten la obra social. Pero yo elegí representar igual a mi país con la pierna rota y eso nadie me lo quita. El hecho que Argentina haya vuelto con tantas medallas sepan que no es la política de gobierno, ni las federaciones, sino LA GARRA que tenemos en nuestro ADN. Perdón por haber quedado a 0.2 de la medalla y mi descalificación. Gracias a los pocos que me siguen apoyando en las malas.