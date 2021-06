Video: un actor de la serie de Luis Miguel acusó a Diego Boneta de provocarle lesiones en el rodaje

El actor español Martín Bello, quien interpretó al tío de Luis Miguel en la serie de Netflix, denunció públicamente a su protagonista Diego Boneta por provocarle lesiones durante el rodaje de una escena y confirmó que iniciará acciones legales contra la producción.

Así lo confirmó el actor en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana" de Canal Trece, donde acusó a su excompañero de provocarle lesiones en el pecho y el cuello y a la productora Gato Grande MGM de dejarlo "sin trabajo" en esta nueva temporada sobre la vida del cantante.

"Tengo moretones, porque él me agarra de la piel. Doy con la cabeza contra la pared. Me quedó una lesión en el cuello y me han llegado a dar dolores de cabeza; se me quedaba media cara dormida. Me dio mucho miedo, me asusté mucho. No sabía lo que estaba pasando", detalló.

Al respecto, agregó que la pelea física no estaba en el guion y que fue improvisada durante las grabaciones, con el aval del propio Boneta: "Lo decidieron ellos sin avisarme, ni nada. Yo no di consentimiento. Estas cosas entre actores se pactan y se arman", señaló.

Se trata de la escena en la que el personaje de Luis Miguel se entera sobre la desaparición de su madre y le exige respuestas a su tío Tito, rodada alrededor de diez veces: "En la primera, me rompió una cadena que era de mi mamá, que había muerto unos meses antes. Ahí paré y dije que me buscaran la cadena y los anillos porque sino, no seguía. Vi que la cosa se ponía fea. Cada vez más tomas con cada vez más intensidad", añadió.

Bello aclaró que su compañero se terminó disculpando con él, pero aseguró que su conflicto derivó en que la producción finalmente lo marginara definitivamente de esta nueva temporada: "Me sacaron por la pelea con Boneta", dijo.

Por su parte, los productores "lamentaron" las lesiones del actor "a pesar de contar con protecciones en la espalda y codos" y destacó que recibió oportunamente "atención médica inmediata y el adecuado seguimiento posterior".

"Después de más de un año de los sucedido, la producción fue informada que el señor Bello había estado buscando atención médica adicional. Ha habido varios intentos para facilitar el reembolso de cualquier cuidado recurrente pero el señor Bello continúa sin responder ante dichas iniciativas", señalaron a través de un comunicado de prensa, citado por el portal de Univision.

- Con información de Agencia Télam.-