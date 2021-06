Video: Nicole Kidman contó su cita fallida con el conductor Jimmy Fallon y se volvió tendencia

Nicole Kidman aclaró que se encuentra casada, pero le remarcó a Fallon que no entendió.-

Un video de 2015 volvió este lunes a ser tendencia en redes sociales, que recuerda el romance fallido entre la actriz australiana Nicole Kidman y el conductor y humorista Jimmy Fallon, por ser hilarante.

Las imágenes se desarrollan en medio del plató del programa de Fallon, cuando ella trae a la conversación un encuentro propuesto por un amigo en común, donde él la ignoró rotundamente, según justificó, porque "estaba nervioso".

A pesar de que la anécdota se conoció hace seis años, este lunes volvió a viralizarse en redes sociales como parte de una consigna que atrapó a los tuiteros.

Sin embargo, se conoció después que el conductor no solo la rechazó esa vez, sino que... ¡lo hizo dos veces! Es que Kidman estuvo enamorada del popular humorista, antes de estar en pareja.

En el mencionado encuentro, Fallon no entendió los intentos de Nicole por salir con él. Comentando el incómodo momento de frente, el conductor bromeó: 'Me alegro de que estés aquí, me alegro de que realmente hayas vuelto'.

Mientras estallaba en un ataque de risa, Nicole dijo: "¡Oh, Dios, no quería volver! Bueno, estoy en una nueva película, Lions, así que por eso estoy aquí".