Video: un grupo de orcas siguió de cerca a una lancha de pescadores solidarios

View this post on Instagram

Pescadores fueron sorprendidos por un grupo de orcas en plena cuarentena 🐋🐋 Una lancha de Puerto Pirámides fue autorizada a salir al mar para realizar una "pesca solidaria", con el fin de poder repartir pescado entre la comunidad. Y en medio de las tareas, fueron sorprendidos por un grupo de orcas que los acompañó desde muy cerca. 🚤 Video: Eric Slovinsky. #pescasolidaria #chubut #puertopiramides #orcas #pescadores