Video: Vilma, la cabra de Neuquén, que volvió a ser furor en las redes por una travesura

Vilma, la famosa cabra neuquina fue protagonista de una nueva travesura que alcanzo los 4 millones de «me gusta» en menos de 24 horas en la plataforma Tik Tok. El episodio ocurre en menos de 10 segundos, cuando Vilma enojada, rompe una puerta de vidrio.

Camila, su dueña, dice que nunca se imaginó que el video se haría tan viral. Cuenta que “la estaba ignorando porque yo tenía que hacer mis cosas, le dije que no iba a jugar más y ahí empecé a grabarla para ver que hacía”. Cuenta que de repente vio que Vilma corría hacia la puerta y no alcanzó a reaccionar. “Mucha gente notó que me quedé en silencio y fue porque quedé en shock”, agrega.

Por suerte Vilma salió ilesa, pero la puerta quedó destrozada. “Quedó torcida y hay que arreglarla, van a ponerle policarbonato o acrílico en vez de vidrio”, dice Camila. Parecería ser que la cabra tiene una obsesión con esa puerta en especial, pero sabe que es peligroso el vidrio, “por eso va contra la puerta, es muy inteligente”, agrega la dueña.

Por lo general, cuando Vilma se manda alguna travesura, corre a su casita y se esconde. “Espera que yo vaya a verla y me pone cara de victima haciendo ojitos”, cuenta Camila. Cuando es ignorada por su dueña, salta para todos lados, zamarrea su cabeza o salta hacia el techo de su casita, “en este caso ligó la puerta”, añade Camila.

Su dueña dice que Vilma es muy expresiva e inteligente, pero muy celosa. “es muy pegota conmigo, esas reacciones las tiene solo conmigo”. Y subraya que Vilma fue la que la adoptó a ella “como mamá” y que las dos se encariñaron muy rápido.