Marcha por el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos

El escándalo por las visitas a la Quinta de Olivos será el disparador de una nueva marcha opositora en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país para respaldar el intento de Juntos por el Cambio de avanzar en el juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

Curiosamente, la polémica se da pocos días antes de un nuevo feriado, el 17 de agosto, y le da fundamento a la oposición para hacer una movilización previo a una fecha patria, lo que se había convertido casi en un clásico del 2020. Del mismo modo, según supo NA, los dirigentes del sector más duro de Juntos por el Cambio ya barajó la chance de empezar a promover en las redes sociales el hashtag "14A", a partir del cual convocar una marcha de apoyo al pedido de juicio político contra el jefe de Estado.

¿Cuándo se haría la movilización? De acuerdo a fuentes de la oposición, el momento elegido sería este sábado a las 16. Como no podía ser de otra manera, el punto central de la convocatoria sería el Obelisco y los principales monumentos de las grandes ciudades.

La difusión del Registro de Audiencias de la Quinta de Olivos, que dio a conocer los nombres de las personas que ingresaron a la Residencia Presidencial durante la cuarentena estricta en 2020, habían dado comienzo a la polémica, que estuvo centrada principalmente en la figura de la actriz Florencia Peña.

La explicación oficial salió de la boca del propio Alberto Fernández: "Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles… y seguí trabajando, ¿o querían que me me quede encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país". Sin embargo, la cuestión escaló en los últimos días con la viralización de las fotos del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, donde se veía a varias personas reunidas, sin distanciamiento social, sin barbijo y en un lugar cerrado.

Frente a esa situación, Juntos por el Cambio anticipó que buscará avanzar en el pedido de juicio político contra el mandatario, aunque los números en el Congreso están lejos de permitirle esa movida a la oposición. "Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado, que estuvo mal. Olivos en esos días funcionaba como el centro de operaciones y mucha gente entraba y salía: ministros, funcionarios, epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social, que no debió haber ocurrido. Sobre eso mucho más para agregar no hay", explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Noticias Argentinas