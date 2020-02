Vóley: Gigantes no juega hoy porque a su rival no le pagaron los sueldos

El actual es uno de los peores momentos de la Liga Argentina de vóley de los últimos años. Las deudas que tienen la mayoría de los clubes para con sus planteles empezaron a hacer mella en lo deportivo y hay partidos que no se juegan.

A Gigantes le tocó ser afectado por la situación de un rival. Ateneo ya había suspendido un viaje a Neuquén por falta de recursos y ese cotejo se reprogramó para esta noche en el Parque Central. En las primeras horas del jueves se supo que el plantel del equipo catamarqueño decidió no trasladarse para enfrentar al Dino por el partido pendiente.

Cuerpo técnico y jugadores de Ateneo habían avisado que si no se cumplía con el pago de sus honorarios no viajarían. Según explicaron en un comunicado, no solo faltaban los sueldos sino que tampoco se podían afrontar los costos de logística y traslado. Los afectados esperaron hasta último momento que la Secretaría de Deportes de Catamarca cumpliera con lo acordado pero la plata nunca llegó.

Hace algunos días, Gigantes vivió una situación similar ya que los jugadores emitieron un comunicado avisando sobre la falta de pago pero no tomaron medidas de fuerza. El gobierno neuquino respondió al reclamo y el problema no pasó a mayores.

El contexto económico del país y la falta de cumplimiento en los pagos por parte de algunos dirigentes afectan el normal desarrollo de la Liga ACLAV, que atraviesa un momento muy delicado. Se esperan sanciones para Ateneo por no haberse presentado, por lo pronto perderá los puntos.