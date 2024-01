Voos de Bariloche para o Brasil: companhias aéreas anunciaram mais conectividade para o inverno

O presidente da Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, confirmou a rota San Pablo e Bariloche para o próximo inverno, com sete voos semanais. Mas também anunciou que será retomada a partir de abril a rota entre Buenos Aires e Porto Seguro, que não funcionava há 5 anos e trará um grande número de pessoas a Bariloche.

Nesse caso, a companhia aérea de bandeira começará com frequência semanal e a partir de julho serão dois voos semanais.

Após reunião com Lombardo, o secretário de Turismo de Río Negro, Marcos Barberis, explicou que “Bariloche gera níveis de vendas muito bons e, a partir daquela porta que representa a cidade, a ideia é melhorar outros destinos da província”.

Ele destacou que, em 2023, a ocupação média dos voos era de 80%.

Segundo dados de Lombardo, a rota Buenos Aires a Bariloche registrou um aumento de 149% em relação a 2019. Enquanto isso, a rota San Pablo e Bariloche transportou mais de 8.000 turistas e registrou uma taxa de ocupação de 93% nas viagens.

Somente no mês de setembro, Bariloche registrou 257.233 viajantes e a chegada de 801 voos, o que significa um aumento de 25% no número de viagens no mesmo período do ano anterior. Em outubro chegaram a Bariloche 768 voos (82,53% vindos do Aeroparque e Ezeiza), com média de 29 chegadas diárias.

“Outro dado animador é o relatório da consultoria Amadeus Analytics, segundo o qual os mercados internacionais têm em média 66% mais intenções de viagem para Bariloche do que no ano passado. O Brasil lidera com 67%, seguido pelo Chile, com 12%. “Uruguai, com 7 % e Paraguai, com 5%, disse Barberis.