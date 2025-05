A días del Hot Sale 2025: ¿cuáles son las promociones para viajar por Argentina, Brasil y los destinos más buscados?

Bariloche sigue siendo uno de los destinos estrella, como en cada edición de Hot Sale. Foto: archivo.

El Hot Sale está llegando con ofertas para recorrer y disfrutar de los diversos destinos turísticos. La semana que viene comienza una nueva edición y el turismo nacional es uno de los grandes protagonistas. Con descuentos, cuotas y beneficios especiales, las agencias de viajes, aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios turísticos lanzan ofertas exclusivas para viajar durante este otoño. La Patagonia, el Noroeste y la Mesopotamia lideran la lista de búsqueda entre los principales destinos a visitar.

Del lunes 12 al miércoles 14 de mayo se celebra el Hot Sale 2025, una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que busca incentivar el consumo online. En este marco, el rubro turístico se posiciona como uno de los más atractivos: las principales agencias, aerolíneas, cadenas hoteleras y plataformas de reservas ofrecen promociones especiales para viajar por Argentina con importantes descuentos y planes de financiación.

Viajar en cuotas y con descuentos es la clave del Hot Sale. Y entre los rubros turísticos más destacados en esta edición incluyen aerolíneas con tarifas reducidas en vuelos de cabotaje de hasta 40% menos y financiación en hasta 12 cuotas sin interés con bancos.

Por otro lado, agencias de viajes ofrecen paquetes armados con vuelos, hotel, rebajas de hasta 50% y servicios incluidos como traslados o excursiones. Además, hay plataformas de viajes que promocionan actividades locales y entradas con precios especiales solo durante el evento.

Para salir del país, este año, habrá muchos vuelos a destinos internacionales a muy buenas tarifas. Si bien los especialistas de Promociones Aéreas consideran que habrá oportunidades para una variedad reducida de destinos, entre ellos, se destacan: Brasil, Caribe y Estados Unidos.

También, hoteles y alojamientos se suman con descuentos de hasta el 60%, entre otras promociones.

¿Cuáles son los principales destinos del país más buscados por el turista para visitar aprovechando el Hot Sale?

Los destinos ideales para una escapada Hot Sale son tres y se encuentran en las provincias de Río Negro, Salta y Misiones. Bariloche, Salta e Iguazú, lideran los puntos turísticos más fuertes del país en las promociones.

Las Cataratas del Iguazú son otro gran atractivo para esta época del año.

Bariloche (Río Negro)

Con paisajes que combinan lagos, montañas y chocolate, Bariloche sigue siendo uno de los destinos estrella. Hay paquetes desde $145.000 por persona, con vuelo, hotel y desayuno. Además, varias agencias suman excursiones al Cerro Catedral o al Circuito Chico incluidas en la tarifa. La financiación llega hasta 12 cuotas sin interés.

Salta, en el Noroeste argentino, ocupa el segundo lugar

Siempre es un placer visitar el norte. Es ideal para una escapada cultural y gastronómica, Salta se ofrece con paquetes desde $120.000 por persona con vuelo y tres noches en hotel céntrico. Agencias locales proponen recorridos al Tren de las Nubes, Cafayate y Cachi con promociones especiales. Algunas bodegas del Valle Calchaquí también lanzaron descuentos directos.

Puerto Iguazú (Misiones)

Las Cataratas del Iguazú son otro gran atractivo para esta época del año, con clima templado y menor flujo turístico. Se ofrecen paquetes desde $135.000, incluyendo vuelo, traslado y hotel. Hay descuentos en entradas al Parque Nacional Iguazú y en paseos náuticos como la Gran Aventura.

Vuelos a Brasil

Una modalidad que probablemente se observe mucho en esta edición serán los cupones de descuentos para paquetes como alojamientos en destinos domésticos e internacionales. Es probable que aparezcan descuentos en vuelos internacionales, principalmente de GOL a destinos de Brasil. Por ejemplo, con vuelos desde Córdoba a Fernando de Noronha.

En este sentido, Brasil fomenta muchas nuevas plazas de turismo playero que ofrecen verano todo el año, como los destinos Joao Pessoa o Arraial do Cabo. Además de las ya conocidas, Arraial d’Ajuda, a muy buenos precios y, en especial, Maragogi tiene precios de regalo. «Para el Hot Sale, no creemos que haya descuentos en destinos no tradicionales, pero si encontramos sorpresas vamos a ser los primeros en comunicarlos», señalaron desde Promociones Aéreas.

N.A