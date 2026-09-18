Bariloche lanza una semana de descuentos y promociones turísticas

El Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur) pondrá en marcha este viernes 19 y hasta el 24 de septiembre una nueva edición de Bariloche Week, una acción promocional que durante seis días concentrará oportunidades y beneficios especiales para quienes estén planificando su próximo viaje a la ciudad.

Según informó el ente, la propuesta reúne a prestadores de distintos sectores con descuentos y condiciones especiales. Hoteles y alojamientos ofrecerán beneficios de entre 20% y 30%, o promociones bajo la modalidad 6×5. En gastronomía, comercios y servicios turísticos, los descuentos irán del 15% al 30%, mientras que las agencias de viajes ofrecerán rebajas de entre 15% y 30%. En el caso del alquiler de autos, los beneficios alcanzarán entre 20% y 30%, además de propuestas bajo modalidad 6×5.

Esta nueva edición estará especialmente orientada a incentivar viajes durante octubre y noviembre, dos meses primaverales que además tienen una cargada agenda de eventos.

La primera edición se realizó en la previa de la temporada invernal y alcanzó una importante respuesta tanto de viajeros como de prestadores turísticos y permitió movilizar reservas a partir de promociones especialmente diseñadas para la campaña.

El secretario de Turismo municipal y presidente del Emprotur, Eric Guzmán, destacó que “la primera edición tuvo una respuesta muy importante y nos mostró que Bariloche Week es una herramienta concreta para el sector. La promoción del destino se complementa con beneficios y propuestas comerciales que ayudan a transformar el interés por Bariloche en reservas y ventas para los próximos meses”.

“Buscamos generar una ventana de oportunidades muy clara, concentrada durante pocos días, que permita mostrar la variedad de servicios de Bariloche y, al mismo tiempo, ofrecer condiciones especiales. Octubre y noviembre tienen muchísimo potencial y esta acción apunta justamente a estimular esas reservas”, señaló la directora Ejecutiva del Emprotur, Natacha Vázquez.

La información de los prestadores adheridos, promociones y beneficios se pueden consultar en el sitio oficial de turismo de Bariloche: barilocheturismo.gob.ar.

Emprotur con agenda internacional

La nueva edición se desarrolla además en medio de una intensa agenda de promoción internacional del Emprotur. Durante estos días, Bariloche participa en IFTM Top Resa, en París, uno de los principales encuentros profesionales de la industria turística europea, y también en el Adventure Travel World Summit de ATTA, en Canadá, vinculado especialmente al turismo de aventura y naturaleza.

La agenda continuará pocos días después en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), desde el 26 de septiembre en La Rural de Buenos Aires, donde Bariloche contará con un espacio propio y estará acompañado por más de 40 empresas locales, reforzando una estrategia de promoción sostenida en los mercados nacionales e internacionales.