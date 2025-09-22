Las maletas vuelven llenas: fiebre por los tours de compras a Chile, Brasil y Miami

La billetera virtual que muestra tus gastos en pesos chilenos.

El murmullo de los free shops, las vidrieras iluminadas de un shopping en São Paulo y los carritos cargados en un mall de Chile conviven en el imaginario de los viajeros argentinos. El nuevo turismo, dicen algunos, no solo se mide en postales de playa o recorridos culturales, sino también en etiquetas con descuentos. Es la postal de un fenómeno que ya no sorprende: viajar para comprar.

Para los viajeros de la patagonia, Chile, con su cercanía habilita escapadas de fin de semana, es el principal destino para los sureños y el segundo a nivel nacional en el mapa regional del consumo viajero. Temuco, Pucón y Osorno, son las ciudades más elegidas y a nivel nacional, Santiago atrae por los precios en tecnología, indumentaria y cosmética, además de la conexión aérea constante que lo vuelve accesible.

Según despegar, los paquetes a esta ciudad, treparon un 334%, un récord que marca el pulso de un viajero argentino que cruza la cordillera con una lista de encargos familiares y el ojo puesto en los outlets.

A menos de tres horas de vuelo desde Buenos Aires, Brasil emerge como la gran meca.

Uno de cada tres viajeros lo elige, según los registros de Despegar, las búsquedas crecieron un 218% en el último año. Río de Janeiro combina el paseo entre arenas doradas con los locales de moda, mientras São Paulo se impone como un gigante donde conviven diseño, tecnología y cultura urbana. Allí, los paquetes turísticos crecieron un 313%, reflejo de que las compras ya son parte estructural de la experiencia.

Miami nunca perdió el brillo de su magnetismo. Sus shoppings infinitos, las rebajas de temporada y la variedad de marcas lo consolidan como un clásico. Las búsquedas subieron un 81% y la contratación de paquetes un 235% respecto del año pasado. Tecnología, calzado e indumentaria siguen siendo los imanes que justifican el esfuerzo de un vuelo más largo. Allí, los argentinos caminan con la mezcla de turista y cazador de precios, entre paseos por la Ocean Drive y recorridas por malls interminables.

El cálculo es parte del viaje, uno de cada dos paga en efectivo, mayormente en dólares. La contratación de paquetes —que incluyen vuelo, hotel y traslados— permite ahorrar hasta un 30%, con planes de pago en tres cuotas fijas. Es la estrategia que explica por qué las valijas vuelven más cargadas de lo que partieron.

En este tiempo, la idea de viajar no se desprende del acto de comprar. Y el recuerdo no siempre se guarda en la memoria, a veces se guarda en la etiqueta de una prenda o en la caja cerrada de un dispositivo nuevo.

Hasta cuánto puedo comprar en el exterior

Si planeas ir de compras a Chile u otro destino delexterior debes tener en cuenta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció montos en dólares que determinan hasta qué valor es posible ingresar productos sin de declarar ni pagar impuestos.

El régimen distingue entre pasajeros que llegan por tierra o río, con un tope de 300 dólares, y quienes lo hacen por vía aérea o marítima, que cuentan con una franquicia de 500 más un adicional de 500 en free shop. La indumentaria, el calzado y los accesorios no tienen restricciones mientras sean cantidades razonables para uso personal.