Dónde queda el voluntariado que ofrece vivir y trabajar en una chacra de la Patagonia

Una chacra de montaña en El Bolsón busca voluntarios para realizar tareas de mantenimiento y distintos proyectos entre octubre y marzo del año que viene. La propuesta contempla 20 horas semanales de ayuda, tres días libres y distintas alternativas de alojamiento.

La convocatoria de Chacra Kremen está publicada en la plataforma Worldpackers, donde se detallan las condiciones de la experiencia, los trabajos previstos y los requisitos para quienes quieran postularse. El lugar se encuentra a unos seis kilómetros en auto de la plaza céntrica de El Bolsón, del lado del cerro Piltriquitrón.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios en la chacra de El Bolsón

Según la publicación, las actividades dependen de la época del año e incluyen mantenimiento general, carpintería y pequeñas reparaciones. También se prevén trabajos de limpieza y preparación de espacios exteriores, poda y tareas vinculadas con la huerta y el gallinero.

Cómo llegar desde el centro de El Bolsón a la Chacra Kremen.

La propuesta también contempla actividades de jardinería y granja, como plantar, cultivar, sembrar y cosechar. En determinados momentos pueden sumarse trabajos de construcción o reparación, además de tareas de mantenimiento de los espacios compartidos.

La modalidad establece una carga de 20 horas de colaboración por semana, distribuidas según las necesidades de la chacra. A cambio, los voluntarios tienen tres días libres durante la semana para organizar su tiempo.

La convocatoria contempla tareas de mantenimiento, huerta, jardinería y reparaciones.

La convocatoria pide personas «prácticas, responsables y con iniciativa», especialmente a quienes tengan disposición para realizar tareas manuales. La plataforma indica que se acepta a voluntarios solos, parejas y dúos.

Cómo es el alojamiento y qué condiciones ofrece la propuesta

Entre las alternativas de alojamiento aparece una habitación compartida, con una cama para el voluntario. También se contempla una habitación compartida con integrantes del equipo o la posibilidad de instalarse en una carpa dentro de un espacio de camping.

Los voluntarios pueden utilizar una cocina equipada para preparar sus comidas. La publicación también señala que el lugar cuenta con internet de alta velocidad y un espacio destinado a quienes necesiten realizar actividades de trabajo remoto.

Uno de los requisitos es tener español fluido o inglés principiante. La convocatoria establece además un rango de edad de entre 20 y 50 años para quienes quieran participar.

La propuesta no incluye los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visa. La publicación también precisa que se requiere de al menos cuatro semanas de estadía.