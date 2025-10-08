ESCUCHÁ RN RADIO
Voy Turismo en la Patagonia

Caribe a pasitos de Argentina: precios de vuelos y destinos para disfrutar de la playa en Brasil

Brasil es uno de los destinos más elegidos para vacacionar. Te contamos los detalles.

Redacción

Redacción

El verano 2026 ya se siente y los planes para las vacaciones comienzan a parecer. Entre los destinos más elegidos se encuentra el Caribe, y a tan solo cinco horas de Argentina tenes el destino perfecto. Te contamos los detalles del nordeste de Brasil y los precios de los vuelos.

Para disfrutar de las playas con arena blanca, aguas cristalinas y un clima caribeño no hace falta cruzar todo el continente latinoamericano. Brasil se consolida como el «Caribe más cercano y barato» para los argentinos.

Hasta agosto del 2025, las playas de Brasil recibieron un 51,4% más de turistas internacionales en comparación al 2024. Argentina es uno de los principales emisores con más de 107.600 visitantes y se espera que para este año superen los 16.300 vuelos entre países superando los tres millones de asientos.

Los precios de vuelos al Caribe de Brasil desde Argentina: promociones y beneficios para el verano 2026

Para poder disfrutar a pleno, y con bajo costo, la aerolínea GOL Linhas Aéreas lanzó su programa Smiles Argentina, un canal de ventas más barato para viajar a Brasil.

La propuesta es una combinación perfecta entre vuelos directos, pasajes un 40% más económicos y beneficios exclusivos que permiten reservar pasajes con casi un año de antelación y congelar tarifas.

  • Salvador de Bahía (cuatro horas de vuelo): cinco vuelos directos, tres de ellos con escala por semana. Fácilmente se puede llegar a Morro de Sao Paulo o Praia do Forte. Con GOL son 52.700 millas + $321.800
  • Porto Seguro (3 horas 50 minutos de vuelo): dos vuelos directos y tres con escala por semana. Con GOL son 49.000 millas y $356.946.
  • Fortaleza (4 horas y 30 minutos de vuelo): Famoso por sus playas como Cumbuco, Lagoinha y Jericoacoara. Con GOL 42.400 millas y $280.000.
  • Natal (5 horas de vuelo): tres vuelos directos y ocho con escalas por semana. El traslado a Pipa toma 1 hora y media. Con Gol 56.900 millas y $341.000
  • Maceió (5 horas de vuelo): dos vuelos directos y seis con escala por semana. Con Gol 60.500 millas y $356.00

Temas

Brasil

Turismo

Vacaciones

Verano 2026

Vuelos

Últimas noticias

