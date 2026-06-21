Český Krumlov en 24 horas: un viaje al Renacimiento en el corazón de Bohemia

El castillo de Český Krumlov domina el paisaje desde lo alto y se refleja sobre el río Moldava. Fotos: @viajoconvos

Si decidís hacer base en Praga como yo, les digo que toca madrugar. El bus salió de la estación de Praga antes de las siete de la mañana y, casi sin darme cuenta, dejamos atrás la gran capital para adentrarnos en una Bohemia que parece literalmente sacada de las páginas de un cuento clásico. Durante el trayecto, la autopista se transforma en una ruta serpenteante que atraviesa campos interminables de colza amarilla, densos bosques de coníferas, y pequeñas aldeas silenciosas con techos a dos aguas donde el cielo todavía no terminó de decidirse entre los últimos tonos de la noche y la luz pálida del día. Casi tres horas después, cuando el vehículo reduce la velocidad y dobla sobre las últimas curvas pronunciadas de la ruta, la postal te golpea de frente, sin previo aviso.

Bajo del bus con el aire fresco de la mañana golpeándome la cara y camino directo hacia el puente principal que cruza sobre el Moldava. Son apenas las nueve de la mañana y el pueblo, al menos por un rato más, todavía le pertenece a sus propios fantasmas y a sus habitantes de toda la vida. Las callejuelas serpenteantes de adoquines irregulares y húmedos todavía guardan el fresco de la madrugada europea.

Sé perfectamente que en pocas horas este lugar será otro mundo, invadido por miles de visitantes y lenguas de todas partes del globo. Pero por ahora, el privilegio de esta soledad abrumadora y hermosa es todo mío.

Marcelo viaja por el mundo y lo comparte en @viajoconvos.

La joya de la corona: El Castillo de Český Krumlov

La mañana debe comenzar, indiscutiblemente, en lo más alto. Subir por las calles empedradas en dirección al castillo genera una mezcla extraña de apuro por descubrirlo y reverencia por lo que representa.

El castillo de Český Krumlov aparece majestuoso sobre un promontorio rocoso, enorme, de un color ocre inconfundible, reflejado con precisión milimétrica en el abrazo cerrado que le da el río Moldava, y en ese instante preciso uno entiende, sin necesidad de explicaciones, por qué este lugar ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1992. No hace falta leer ninguna placa conmemorativa ni buscar información en una guía turística. Alcanza con verlo.

Desde lo alto, los tejados de terracota y el meandro del Moldava.

Este complejo arquitectónico es el segundo más grande de toda la República Checa, solo superado por el inmenso Castillo de Praga, y su historia fundacional se entrelaza de manera indisoluble con la de los Rožmberk (la dinastía de los Rosenberg), la familia noble más poderosa, rica e influyente de Bohemia durante los años dorados del Renacimiento. ¿Su símbolo inconfundible? Una rosa de cinco pétalos, roja sobre un fondo plateado, que aparece tallada, pintada y forjada en cada rincón del pueblo.

Les dejo un dato, el ingreso al castillo es gratuito, pero si quieren visitar el museo y subir a la torre tendrán que abonar 10 euros (precio en el momento de mi viaje), se puede abonar en efectivo o con tarjeta de crédito sin problema.

Antes de cruzar el umbral principal, me detuve en el foso porque me dijeron que había sorpresas. A diferencia de otros castillos europeos que lo llenaban de agua, aquí la tradición manda que el foso esté habitado por osos pardos, una costumbre que se mantiene viva desde el siglo XVI y que te transporta de inmediato a otra época.

Imperdibles

Al seguir camino, la imponente torre del castillo vigila desde las alturas. Su icónica decoración en trampantojo, esa fascinante técnica pictórica que engaña al ojo, pintada con maestría para parecer piedra labrada en relieve cuando en realidad es una superficie plana de yeso y pigmentos naturales, puede verse desde casi cualquier punto cardinal de Český Krumlov. Es uno de esos clásicos trucos visuales que los nobles del Renacimiento utilizaban para aparentar todavía más poder del que tenían, o quizás para reconfirmar el que ya poseían sin lugar a dudas.

Tras cruzar el foso, le dedique unos cuantos minutos a recorrer el museo en el interior del castillo, donde se puede apreciar de manera directa, como fue la vida en aquellos tiempos y luego la escalada a la torre cilíndrica pintada es obligatoria. Desde allí arriba, la panorámica te roba el aliento: un mar de tejados de terracota que contrasta con el verde intenso del bosque y el cauce del río. Tómense el tiempo de disfrutar el momento, de respirar profundo y dar gracias por el presente.

Luego de bajar la torre, atrás dejé los patios interiores y encaré hacia otro rincón imperdible: los majestuosos jardines del castillo. El plan era buscar un lugar para hacer una pausa y dejarme atrapar por el encanto del entorno. Pero entonces, sucedió la magia. Como si un director invisible gritara «¡Acción!», las escalinatas comenzaron a poblarse de personajes salidos directamente del Renacimiento. Créanme que no es una exageración literaria: en un abrir y cerrar de ojos, la ciudad mudó de piel y viajó cinco siglos hacia el pasado. Claro, comenzaba el famoso Festival de la Rosa de los Cinco Pétalos.

Nobles, artesanos, bufones y músicos convierten al centro en un gran escenario renacentista.

El Festival de la Rosa de los Cinco Pétalos

Si el pueblo ya es mágico de por sí, vivirlo durante este evento lo eleva a otro nivel. Durante el festival, Český Krumlov retrocede en el tiempo para honrar a la dinastía Rosenberg, cuyo antiguo emblema familiar es la rosa de cinco pétalos.

La Fiesta de la Rosa de los Cinco Pétalos se celebra cada año coincidiendo con el fin de semana más cercano al solsticio de verano, convocando a unas 20.000 personas durante tres días ininterrumpidos de celebración. La edición recrea meticulosamente el año 1586, cuando el último de los Rosenberg celebró en este mismo pedazo de tierra una de las fiestas más fastuosas y excesivas de toda la historia documentada de Bohemia.

Casi sin darme cuenta, el pueblo entero se transforma en un escenario vivo. Hay torneos de justas con caballeros lanzados a todo galope en los parques del castillo; hay inmensos mercados artesanales que ofrecen desde cerámica rústica y pesados cuchillos forjados en yunque a la vista de todos, hasta especias exóticas y piezas de cuero. Hay demostraciones de cetrería con halcones y águilas que pasan rozando peligrosamente las cabezas del público, malabaristas que juegan con fuego real, y decenas de músicos itinerantes tocando laúdes, gaitas y tambores de cuero en cada intersección del casco histórico.

En la plaza principal de Svornosti, el centro neurálgico del evento, el desfile central atraviesa la tarde como una procesión majestuosa que parece haber caído por un portal desde otra dimensión. Me quedo parado en una de las esquinas empedradas, observando el paso de damas de la corte, mendigos falsos, bufones y nobles. El nivel de inmersión es tal que por un rato largo no sé bien si soy un mero espectador moderno o si ya fui absorbido y formo parte del cuadro renacentista.

Hay un detalle de la organización que me parece simplemente brillante y que cambia por completo la dinámica del evento: quienes asisten disfrazados con trajes auténticos y rigurosos de época gótica o renacentista tienen el acceso completamente gratuito al casco histórico durante el festival. El resultado de esta política es maravilloso. No ves disfraces baratos de plástico comprados a último momento; ves a familias enteras, parejas de ancianos y grupos enormes de amigos que desfilan luciendo prendas que llevan semanas, o incluso meses, de meticulosa costura encima. Sedas, terciopelos, cotas de malla reales y sombreros con plumas de faisán elevan el nivel visual del espectáculo a una categoría cinematográfica.

No pude quedarme hasta el final porque mi regreso a Praga estaba pautado, pero si ustedes tienen la oportunidad de coincidir en un viaje en esta época del año, les recomiendo que se alojen en Český Krumlov para que puedan vivir el festival completo.

El recodo bohemio y el atardecer

A media tarde, cuando el sol comienza por fin a bajar y el calor pegajoso del verano empieza a dar un respiro, decido alejarme un poco del bullicio incesante de los tambores. Camino cuesta arriba hacia el mirador panorámico que se encuentra posado justo sobre el meandro principal del río Moldava. Desde esta altura se comprende la geografía única de Český Krumlov: el río rodea el centro histórico en una curva tan cerrada, casi formando una herradura perfecta, que da la sensación de querer proteger al pueblo, de abrazarlo fuerte para que el tiempo no se lo lleve.

Desde arriba, la vista es sencillamente una postal imposible que desafía cualquier filtro fotográfico. Los cientos de tejados rojos y anaranjados brillan, la majestuosa torre del castillo se recorta de manera dramática contra un cielo que empieza a teñirse de violeta, y el verde oscuro de los frondosos árboles se refleja como en un espejo sobre el agua ahora más quieta del Moldava.

Mientras miro el agua fluir, pienso en la etimología del nombre. Český Krumlov. En checo antiguo, Krumlov significa algo muy parecido a «el recodo bohemio» o «el prado sinuoso». Y es exactamente la definición perfecta para esta experiencia. Es un recodo geográfico en el río Moldava, sí, pero por encima de todo es un recodo intacto en el tiempo y en la historia europea. Es un lugar donde el frenético mundo moderno parece haber llegado varios siglos tarde y, al ver la belleza intacta del lugar, decidió dar media vuelta y no quedarse demasiado.

Datos útiles para el viajero