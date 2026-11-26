El jardín reúne flores, plantas medicinales y hierbas aromáticas. La vegetación cambia con las estaciones y ofrece distintos colores y aromas durante el año.

Entre lomas verdes, flores y aromas de hierbas, a pocos kilómetros de Trevelin, hay un jardín que propone descubrir la Patagonia desde los sentidos. Se llama Bryn Derwydd, o Colina del Druida, y es un emprendimiento de Marilyn Jones y Jorge De Oro que combina naturaleza, cultura galesa y música celta en una experiencia diferente para vecinos y turistas.

El recorrido transcurre entre tulipanes, narcisos, lirios, amapolas, cosmos y herbáceas perennes. También hay plantas medicinales, hierbas aromáticas, frutos rojos, árboles frutales y verduras. La vegetación cambia con las estaciones: mientras octubre y noviembre tienen sus protagonistas florales, a partir de diciembre las amapolas y los cosmos suman nuevos colores al jardín.

Detrás del proyecto está Marilyn, quien durante años trabajó con artesanías en Trevelin. En la plaza del pueblo vendía cucharas galesas talladas a mano, hasta que la pandemia modificó sus rutinas y despertó su interés por volver a trabajar con la tierra. Recuperó plantas de su antigua casa en Lago Puelo y del jardín de su madre en Esquel. Eligió especies capaces de resistir las heladas, el frío y el viento de la cordillera, y comenzó a darle forma al espacio con cursos de jardinería.

La propuesta fue creciendo hasta convertirse en un emprendimiento turístico y cultural. Hoy, el jardín no solo permite conocer distintas especies vegetales, sino que también recupera historias y tradiciones de la cultura galesa que tienen menor difusión en la región.

Por estos días, el lugar estuvo en el centro de la escena porque la modelo Nicole Neumann estuvo allí, desde las redes Marilyn comentó: «Quería ver flores, vino a Trevelin. Nos visitó en el jardín. Bellísima Gracias Nicole».

Música celta y relatos entre las flores

Uno de los rasgos distintivos de la visita es la música en vivo. Jorge De Oro acompaña el recorrido con instrumentos de viento y cuerdas, mientras Marilyn comparte relatos de mitología galesa y cuentos medievales. Ambos integran, junto con sus hijos, un grupo familiar dedicado a la música celta, con repertorio tradicional galés, irlandés y escocés.

La gaita escocesa y la gallega forman parte de ese universo musical, que durante las visitas también incluye melodías más tranquilas. Los relatos sobre seres vinculados con las plantas y los espíritus del bosque se entrelazan con las interpretaciones, en una experiencia que busca acercar a los visitantes a las leyendas ancestrales y a otra manera de comprender la relación con la naturaleza.

Bryn Derwydd significa Colina del Druida en galés. El nombre remite a los antiguos druidas y a su vínculo con la naturaleza, la sabiduría y la música.

El paseo suma una degustación al aire libre, con té preparado con hierbas aromáticas, limonada con jengibre y menta y las tradicionales tortitas galesas. Así, la propuesta combina el recorrido por el jardín con sabores de la gastronomía regional y momentos para disfrutar del paisaje.

El significado de Bryn Derwydd

El nombre también forma parte de la identidad del emprendimiento. Bryn Derwydd significa Colina del Druida en galés: Bryn refiere a una loma y Derwydd, a los druidas, figuras de la antigua cultura celta asociadas con la sabiduría, la naturaleza, la palabra y la música.

La elección no es casual. Marilyn busca recuperar un aspecto menos conocido del legado cultural galés en Trevelin. Mientras las capillas, el té galés y la poesía forman parte de las referencias más difundidas, el folclore y sus relatos mitológicos encuentran en este jardín un espacio para ser compartidos.

La iniciativa también se extiende más allá de las visitas. Jones produce miel y semillas de flores, y durante el invierno trabaja con hilados, tintes naturales y tallas en madera. Son distintas actividades que mantienen vivo el vínculo con los materiales y los recursos del entorno.

Dónde queda y cómo visitarla

La Colina del Druida está ubicada en Aldea Escolar, sobre el camino hacia la represa Futaleufú, a pocos kilómetros de Trevelin.

sobre el camino hacia la represa Futaleufú, a pocos kilómetros de Trevelin. Las visitas se realizan al aire libre y están sujetas a las condiciones climáticas. Para coordinar una experiencia y consultar disponibilidad, se puede contactar a Marilyn Jones al teléfono 2945-699432.

Para coordinar una experiencia y consultar disponibilidad, se puede contactar a Marilyn Jones al teléfono 2945-699432. La propuesta es una alternativa para quienes recorren la zona y buscan algo más que contemplar el paisaje: un encuentro con las flores, la música, los sabores y las historias que forman parte de la identidad cultural de Trevelin. @bryn_derwydd.