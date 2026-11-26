La ensalada Waldorf es uno de esos clásicos que vuelven a ganar protagonismo con la llegada del verano y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Su combinación de ingredientes frescos, texturas crocantes y un aderezo cremoso la convierte en una excelente alternativa para acompañar carnes frías o integrar una mesa festiva.

Esta versión incorpora pollo, uvas y yogur natural, tres ingredientes que le aportan un sabor diferente y permiten disfrutarla también como plato principal.

Ensalada Waldorf con pollo: los ingredientes

Para seis porciones:

2 tazas de manzanas verdes peladas y cortadas en cubos.

2 cucharadas de jugo de limón.

1 taza de pencas de apio picadas.

1 taza de nueces.

Uvas, a gusto.

2 tazas de pollo cocido.

100 gramos de mayonesa.

200 gramos de yogur natural.

Sal y pimienta, a gusto.

Hojas de lechuga.

Hojas de apio.

Cómo preparar la ensalada Waldorf, paso a paso

Pelar y cortar las manzanas en cubos. Rociarlas con jugo de limón para evitar que se oxiden. Colocarlas en un recipiente junto con el apio picado, las nueces y las uvas cortadas por la mitad. Cocinar el pollo, dejarlo enfriar y desmenuzarlo en hebras. Incorporar el pollo al resto de los ingredientes y condimentar. En otro recipiente, mezclar la mayonesa con el yogur natural, la sal y la pimienta. Distribuir el aderezo sobre la ensalada e integrar todos los ingredientes. Servir en una fuente y decorar con hojas de lechuga y apio cortado en juliana.

El secreto para disfrutar una ensalada Waldorf perfecta

Lo ideal es utilizar manzanas verdes firmes y nueces crocantes, que contrastan con la cremosidad del aderezo.

Antes de servir, conviene refrigerar la preparación y mantenerla fría hasta el momento de llevarla a la mesa.

Si se utilizan ingredientes certificados sin gluten y se evita la contaminación cruzada, esta receta también puede ser apta para personas celíacas.