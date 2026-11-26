Ensalada Waldorf con pollo: la receta fresca y cremosa que no puede faltar en Navidad
Fresca, cremosa y fácil de preparar, la ensalada Waldorf con pollo, manzanas verdes y nueces es un clásico ideal para la mesa de Navidad y Año Nuevo. El paso a paso para hacerla en casa.
La ensalada Waldorf es uno de esos clásicos que vuelven a ganar protagonismo con la llegada del verano y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Su combinación de ingredientes frescos, texturas crocantes y un aderezo cremoso la convierte en una excelente alternativa para acompañar carnes frías o integrar una mesa festiva.
Esta versión incorpora pollo, uvas y yogur natural, tres ingredientes que le aportan un sabor diferente y permiten disfrutarla también como plato principal.
Ensalada Waldorf con pollo: los ingredientes
Para seis porciones:
- 2 tazas de manzanas verdes peladas y cortadas en cubos.
- 2 cucharadas de jugo de limón.
- 1 taza de pencas de apio picadas.
- 1 taza de nueces.
- Uvas, a gusto.
- 2 tazas de pollo cocido.
- 100 gramos de mayonesa.
- 200 gramos de yogur natural.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Hojas de lechuga.
- Hojas de apio.
Cómo preparar la ensalada Waldorf, paso a paso
- Pelar y cortar las manzanas en cubos. Rociarlas con jugo de limón para evitar que se oxiden.
- Colocarlas en un recipiente junto con el apio picado, las nueces y las uvas cortadas por la mitad.
- Cocinar el pollo, dejarlo enfriar y desmenuzarlo en hebras.
- Incorporar el pollo al resto de los ingredientes y condimentar.
- En otro recipiente, mezclar la mayonesa con el yogur natural, la sal y la pimienta.
- Distribuir el aderezo sobre la ensalada e integrar todos los ingredientes.
- Servir en una fuente y decorar con hojas de lechuga y apio cortado en juliana.
El secreto para disfrutar una ensalada Waldorf perfecta
Lo ideal es utilizar manzanas verdes firmes y nueces crocantes, que contrastan con la cremosidad del aderezo.
Antes de servir, conviene refrigerar la preparación y mantenerla fría hasta el momento de llevarla a la mesa.
Si se utilizan ingredientes certificados sin gluten y se evita la contaminación cruzada, esta receta también puede ser apta para personas celíacas.
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