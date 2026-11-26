Con pocos ingredientes y en cuestión de minutos, es posible preparar este clásico de la mesa dulce de Navidad. Los secretos para lograr una textura irresistible.

Las nueces garrapiñadas caseras son una alternativa deliciosa para quienes buscan preparar algo dulce sin necesidad de encender el horno. Su combinación de frutos secos y azúcar caramelizada las convierte en uno de los clásicos de las fiestas de fin de año.

Además de ser fáciles de preparar, pueden utilizarse para decorar postres, acompañar helados o regalar en pequeños frascos de vidrio durante la Navidad.

Ingredientes para preparar nueces garrapiñadas caseras

200 gramos de nueces peladas.

150 gramos de azúcar.

100 mililitros de agua.

Una cucharadita de esencia de vainilla.

Una pizca de canela (opcional).

Cómo hacer nueces garrapiñadas: paso a paso

Colocar el azúcar, el agua y la esencia de vainilla en una sartén amplia. Incorporar las nueces y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente con una cuchara de madera. Continuar la cocción hasta que el agua se evapore y el azúcar adquiera una textura arenosa alrededor de las nueces. Reducir el fuego y seguir revolviendo hasta que parte del azúcar se caramelice y forme una cobertura dorada. Retirar del fuego y distribuir las nueces sobre papel manteca, evitando que queden amontonadas. Dejar enfriar completamente antes de consumir.

El secreto para que las nueces garrapiñadas queden crujientes

La clave está en controlar la temperatura y revolver constantemente para evitar que el azúcar se queme y adquiera un sabor amargo.

También es importante separar las nueces mientras todavía están calientes, con ayuda de utensilios, y esperar a que se enfríen por completo antes de guardarlas.

Para conservar su textura crocante, lo recomendable es almacenarlas en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco, lejos de la humedad.

Esta misma técnica puede utilizarse para preparar almendras, avellanas y maní garrapiñado, otras opciones ideales para completar la mesa navideña sin gastar de más.