Comprar barato en Chile pero sin viajar, hacelo online: acá te contamos cómo

Chile sigue siendo una buena opción para hacer turismo y compras baratas. Pero, no siempre se tiene la posibilidad de viajar. Acá te traemos una opción para no desaprovechar.

De acuerdo a los datos publicados por el Indec, las salidas al exterior alcanzaron los 1.190.400 visitantes residentes por todas las vías internacionales. Brasil y Chile fueron los destinos más elegidos por los argentinos para viajar.

Si venís siguiendo los tours de compras a Chile que permiten que muchos argentinos se equipen con ropa, tecnología y artículos por menos de un 50% de lo que gastarían en el país pero no podés viajar, no te preocupes. Ahora, aunque no pienses proyectar una escapada, podrás comprar sin moverte de tu casa, estés donde estés.

¿De qué se trata? Una plataforma une viajeros, haciendo que ambos se beneficien con el trato. Ya sea que estés comprando online o seas el que viaja de manera frecuente. La plataforma se llama Grabr, y funciona como una red de turistas confiables. Por eso, a través de ella los consumidores pueden comprar en el extranjero y recibir sus productos en el país. Los destinos para «ir de shoping» virtual son muchos, pero Chile se popularizó por cercanía, y por la diferencia de precios que viene registrándose en el último tiempo.

Los que viajen y acepten traer productos podrán ganar un extra, para financiar sus propios traslados. Desde la app explicaron que, en 2023, estos pasajeros frecuentes pudieron obtener ganancias de hasta USD 1000.

“Las recompensas son por lo general de entre un 10% y un 20% del valor del producto. Los artículos tecnológicos o de lujo son los que dejan más dinero, porque sus comisiones son más altas y su tamaño permite traer varios en un mismo viaje”, aseguraron desde Grabr.

¿Cómo funciona Grabr?

El viajero compra el producto con su dinero, y si posee una tarjeta que sume millas o puntos podrá canjearlos hasta por vuelos gratis. Su responsabilidad es cuidar lo adquirido hasta entregarlo, y podrá transportar la cantidad de pedidos que permita el espacio libre en su valija. La plataforma custodia el dinero hasta que se efectúa la entrega.

De compras en Chile. La modalidad se volvió furor por el dinero que podés ahorrar

Para comprar online hay que seguir tres pasos: 1) Ingresar en la web de la tienda de Chile que hayas elegido, copiar el link del producto y pegarlo en https://grabr.io/es/order.

2) Aceptar la oferta de un “Viajero” lo antes posible, para que él tenga tiempo suficiente para comprar y llevártelo.

3) Recibirlo en el lugar del país en el que estés.

Los viajeros Grabr de camino a tu ciudad harán ofertas para entregar tu producto. Podés elegir la que quieras y pagar a través de la plataforma. Tu pago estará custodiado hasta que confirmes que recibiste todo, y allí se liberará.

Los productos que más conviene comprar son: indumentaria, ropa de marcas reconocidas a precios más bajos que Argentina. Neumáticos: se ahorra hasta un 50% para autos o camionetas. Tecnología: smartphones, tablets, notebooks.

Este invierno, el abrigo es lo más buscado. Una campera Columbia para mujer, modelo Delta Ridge Down tiene un valor de 149.990 chilenos, traducido a pesos argentino queda en $ 144.603. Esta misma campera en Argentina tiene un precio de $ 398.680.

Una campera para hombre, modelo Hikebound tiene un precio de 109.990 chilenos a $106.040 argentinos. Para niños, en Chile cuestan lo mismo para ambos géneros 89.990 chilenos, en pesos argentino es $86.758.

¿No podés viajar y querés aprovechar precios chilenos? Una plataforma te permite comprar on line y recibir los productos, estés donde estés

Para niños, unas zapatillas Adidas cuestan $27.990 ($26.980 ARS) y en Argentina las mismas cuestan $67.000. En la casa Nike 62.990 unas zapatillas de niño salen 126.000 chilenos, unos $121.475 argentinos y unos botines para futbol de adulto $80.000 chilenos.

Los neumáticos son otros de los artículos más buscados y tiene una gran diferencia de precio en el mercado del vecino país, por dos cubiertas nuevas piden 200 mil pesos argentinos, incluyendo la alineación y el balanceo, cuando en el Alto Valle sale 250 mil por neumático.

Los electrodomésticos también son una opción para aprovechar. Una cafetera Nespresso de cápsulas cuesta $84.990 chilenos ($90.939 ARS), la misma cuesta en el país $228.390. Parlante JBL Go3 39.000 pesos chilenos, unos $37.500 argentinos. Acá están a unos $78.000 en Mercado Libre. Un celular IPhone 14 de 128 GB en Chile cuesta $729.990 chilenos ($781.089 ARS) y en Argentina no sale menos de $1millón.