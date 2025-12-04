Cuáles son los 5 mejores destinos para visitar Chile este fin de semana largo, según Google

Argentina se prepara para un nuevo fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y, una vez más, la vista se cruza hacia la Cordillera. Cruzar a Chile puede ser la opción favorita para quienes viven en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Si se busca armar un viaje con buena relación entre costo y distancia, Google seleccionó los cinco destinos chilenos más atractivos y accesibles para los viajeros que parten desde General Roca, Neuquén capital y ciudades del Alto Valle.

El Ranking de los Destinos Chilenos Ideales

1. Pucón: El Corazón de la Aventura (Opción de Oro)

Pucón se lleva el primer puesto por su inmejorable equilibrio. Es la ciudad de la lista con mayor cercanía, a unas 6 a 8 horas de viaje cruzando por el Paso Samoré o Pino Hachado. Es la capital chilena de los deportes de aventura, con el Volcán Villarrica como postal obligada.

Punto Fuerte: Naturaleza extrema, rafting en el Río Trancura, termas y senderismo.

Naturaleza extrema, rafting en el Río Trancura, termas y senderismo. A tener en cuenta: El gasto es moderado-alto debido a su popularidad.

2. Valdivia: El Encanto Fluvial del Sur

Si se busca un cambio de ritmo, Valdivia es la alternativa. Conocida como la «Ciudad de los Ríos», ofrece un ambiente cultural con fuerte influencia alemana.

Punto Fuerte: Historia, paseos en barco para ver lobos marinos en el muelle, el Fuerte de Niebla y ser la cuna de cervezas artesanales como Kunstmann.

Historia, paseos en barco para ver lobos marinos en el muelle, el Fuerte de Niebla y ser la cuna de cervezas artesanales como Kunstmann. A tener en cuenta: Gasto moderado y una distancia un poco mayor que Pucón (8 a 10 horas).

3. Puerto Varas / Puerto Montt: Ventana a la Patagonia

Esta dupla ofrece la postal más dramática del sur: los volcanes Osorno y Calbuco reflejados en el Lago Llanquihue. Puerto Varas es un centro turístico de lujo y estilo europeo, ideal para quienes buscan paisajes de alta montaña y agua.

Punto Fuerte: Visitar los Saltos del Petrohué y explorar la «Ruta de los Colonos».

Visitar los y explorar la «Ruta de los Colonos». A tener en cuenta: Es la más lejana (10 a 12 horas) y su costo es moderado-alto. Recomendada para fines de semana largos de cuatro días.

4. Osorno y Bahía Mansa: Compras y Costa Tranquila

Para los valletanos que priorizan el ahorro y la tranquilidad, la zona de Osorno es una elección inteligente. La ciudad es ideal para compras a buen precio, mientras que su costa cercana, con localidades como Bahía Mansa y Maicolpué, ofrece un respiro del turismo masivo.

Punto Fuerte: Playas más vírgenes, economía en compras y gasto bajo-moderado .

Playas más vírgenes, economía en compras y gasto . A tener en cuenta: El atractivo paisajístico es menor que Pucón o Puerto Varas, pero la accesibilidad es alta.

5. Chillán: Terapia Termal y Desconexión

Ubicada más al norte, Chillán es el destino para el viajero que busca desconexión total y autocuidado. Es famosa por sus grandes complejos termales y sus bosques de montaña.

Punto Fuerte: Aguas termales medicinales y complejos de wellness.

Aguas termales medicinales y complejos de wellness. A tener en cuenta: Es la opción más lejana (más de 12 horas), por lo que es una inversión de tiempo que debe valer la pena por el objetivo del relax.

El consejo de Gemini, si pensas cruzar a Chile este fin de semana largo

Para un fin de semana largo estándar de tres días, la recomendación es clara: Pucón ofrece la mejor combinación de un viaje manejable y una experiencia de aventura completa. Si el objetivo es el descanso profundo y se cuenta con un día extra, Valdivia o una de las opciones costeras chilenas se convierten en alternativas atractivas y menos concurridas.