Córdoba inaugura su ruta para motorhomes: 10 puntos de servicio gratuito para viajeros

La Ruta del Motorhome convierte a Córdoba en pionera en turismo itinerante en Argentina. Foto: Gobierno de Córdoba.

En Córdoba, la idea de viaje siempre estuvo ligada a los caminos, sus rutas onduladas, los valles que se abren de golpe, los ríos que acompañan al costado del asfalto. Pero ahora la provincia suma una propuesta inédita: la Ruta del Motorhome, el primer circuito turístico del país especialmente diseñado para viajeros que eligen recorrer sobre ruedas, sin apuro y con la casa a cuestas.

La Agencia Córdoba Turismo anunció que ya quedaron habilitados los primeros 10 puntos de asistencia, una red inicial que permitirá viajar con más seguridad, autonomía y comodidad. La promesa es simple pero poderosa: servicios esenciales, gratuitos y distribuidos en distintos rincones de la provincia para acompañar al creciente turismo itinerante.

La Ruta del Motorhome conecta localidades mediante puntos estratégicos donde los viajeros encuentran agua potable, carga de agua, descarga de aguas grises y negras, espacios señalizados y zonas accesibles pensadas exclusivamente para motorhomes.

La iniciativa, trabajada entre la Agencia Córdoba Turismo, municipios, comunas y prestadores privados, busca potenciar el turismo itinerante, estimular economías locales y consolidar a Córdoba como un destino nacional para quienes viajan “con la casa encima”, un estilo cada vez más elegido por familias, parejas y viajeros solitarios.

Los nuevos puntos de asistencia ofrecen agua potable, descargas y áreas señalizadas, sin costo.

Los primeros 10 puntos, ya operativos

El nuevo corredor está en marcha y estos son los puntos que ya reciben motorhomes:

Almafuerte – Complejo Piedras Moras

Comuna de Amboy – Plaza Vélez Sarsfield

Salsacate – Camping Municipal

Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitos

Villa Tulumba – Balneario Municipal

Serrezuela – Polideportivo Municipal

Achiras – Oficina de Turismo

Los Reartes – Camping de motorhome “Las Acacias”

Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol

La Granja – Camping La Toma

Cada punto cuenta con áreas de asistencia adecuadas, lo que permite descansar, reabastecer, higienizar el vehículo y seguir viaje sin dificultades.

Un corredor que seguirá creciendo

Estos 10 primeros puntos forman parte de una etapa inicial que sumará más de 20 localidades en los próximos meses. La apuesta apunta a consolidar una red completa que atraviese el mapa cordobés, desde el Valle de Calamuchita hasta el noroeste, y desde las sierras chicas hasta el imperio del sur, permitiendo que los viajeros armen su propio recorrido, sin estructuras rígidas y con plena libertad.

“La Ruta del Motorhome es una apuesta estratégica para abrir nuevas formas de recorrer Córdoba, brindando servicios seguros, gratuitos y de calidad, lo que nos permite potenciar economías regionales y acompañar a un segmento que crece año a año”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Viajeros en motorhome ya pueden recorrer la provincia con mayor seguridad y autonomía.

En los últimos años, viajar en motorhome dejó de ser una tendencia marginal para convertirse en una forma de turismo que crece en la Argentina. Permite elegir el paisaje como ventana, dormir al borde de un lago, estacionar junto a un río, decidir el ritmo del viaje sin horarios.

La Ruta del Motorhome se inscribe en esa lógica: un corredor para viajeros que valoran la autonomía, la naturaleza y el encuentro con pueblos que mantienen viva su identidad.

Con la red ya en funcionamiento, Córdoba marca un camino posible para otras provincias e invita a los viajeros a descubrir sus rutas de una manera más lenta, más consciente y más libre.