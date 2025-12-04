Córdoba inaugura su ruta para motorhomes: 10 puntos de servicio gratuito para viajeros
Con servicios gratuitos, asistencia en ruta y un corredor que atraviesa sierras, lagos y pueblos históricos, Córdoba se convierte en la primera provincia del país en diseñar un circuito pensado exclusivamente para motorhomes y casas rodantes. Un nuevo modo de viajar empieza a tomar forma en el corazón del país.
En Córdoba, la idea de viaje siempre estuvo ligada a los caminos, sus rutas onduladas, los valles que se abren de golpe, los ríos que acompañan al costado del asfalto. Pero ahora la provincia suma una propuesta inédita: la Ruta del Motorhome, el primer circuito turístico del país especialmente diseñado para viajeros que eligen recorrer sobre ruedas, sin apuro y con la casa a cuestas.
La Agencia Córdoba Turismo anunció que ya quedaron habilitados los primeros 10 puntos de asistencia, una red inicial que permitirá viajar con más seguridad, autonomía y comodidad. La promesa es simple pero poderosa: servicios esenciales, gratuitos y distribuidos en distintos rincones de la provincia para acompañar al creciente turismo itinerante.
La Ruta del Motorhome conecta localidades mediante puntos estratégicos donde los viajeros encuentran agua potable, carga de agua, descarga de aguas grises y negras, espacios señalizados y zonas accesibles pensadas exclusivamente para motorhomes.
La iniciativa, trabajada entre la Agencia Córdoba Turismo, municipios, comunas y prestadores privados, busca potenciar el turismo itinerante, estimular economías locales y consolidar a Córdoba como un destino nacional para quienes viajan “con la casa encima”, un estilo cada vez más elegido por familias, parejas y viajeros solitarios.
Los primeros 10 puntos, ya operativos
El nuevo corredor está en marcha y estos son los puntos que ya reciben motorhomes:
- Almafuerte – Complejo Piedras Moras
- Comuna de Amboy – Plaza Vélez Sarsfield
- Salsacate – Camping Municipal
- Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitos
- Villa Tulumba – Balneario Municipal
- Serrezuela – Polideportivo Municipal
- Achiras – Oficina de Turismo
- Los Reartes – Camping de motorhome “Las Acacias”
- Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol
- La Granja – Camping La Toma
Cada punto cuenta con áreas de asistencia adecuadas, lo que permite descansar, reabastecer, higienizar el vehículo y seguir viaje sin dificultades.
Un corredor que seguirá creciendo
Estos 10 primeros puntos forman parte de una etapa inicial que sumará más de 20 localidades en los próximos meses. La apuesta apunta a consolidar una red completa que atraviese el mapa cordobés, desde el Valle de Calamuchita hasta el noroeste, y desde las sierras chicas hasta el imperio del sur, permitiendo que los viajeros armen su propio recorrido, sin estructuras rígidas y con plena libertad.
“La Ruta del Motorhome es una apuesta estratégica para abrir nuevas formas de recorrer Córdoba, brindando servicios seguros, gratuitos y de calidad, lo que nos permite potenciar economías regionales y acompañar a un segmento que crece año a año”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.
En los últimos años, viajar en motorhome dejó de ser una tendencia marginal para convertirse en una forma de turismo que crece en la Argentina. Permite elegir el paisaje como ventana, dormir al borde de un lago, estacionar junto a un río, decidir el ritmo del viaje sin horarios.
La Ruta del Motorhome se inscribe en esa lógica: un corredor para viajeros que valoran la autonomía, la naturaleza y el encuentro con pueblos que mantienen viva su identidad.
Con la red ya en funcionamiento, Córdoba marca un camino posible para otras provincias e invita a los viajeros a descubrir sus rutas de una manera más lenta, más consciente y más libre.
