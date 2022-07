Dólar turista: ¿Cuánto aumentaron los pasajes? Nada detiene a los argentinos hacia Miami

No importan las devaluaciones, las nuevas percepciones o las pandemias, los argentinos siempre quieren viajar. Pero las restricciones que el Gobierno que buscaban desalentar los viajes internacionales para evitar la fuga de dólares no están surgiendo efecto. Nada frena a los turistas argentinos a los que no les importa pagar hasta u$s 2000 por un pasaje ida y vuelta, para pasar unos días en Miami.

El aumento de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para un conjunto de las operaciones en moneda extranjera, que pasó del 35% al 45%, encareciendo el dólar turista, impactó en el precio de los pasajes al exterior, que subieron entre un 6 y un 7% entre el jueves y el viernes pasado.

“El impuesto país del 30% como la percepción del 45% impactan únicamente sobre la tarifa. Quedan exentos del cálculo todos los demás impuestos y tasas aplicables sobre los tickets aéreos internacionales. Para el pasajero, el aumento recientemente informado del 10% representa aproximadamente un 6% en el precio final del pasaje aéreo”, explicó a La Nación Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

La brecha cambiaria favorece a quienes tienen dólares ahorrados.

Ayer, el presidente Alberto Fernández realizó una crítica a los turistas que “compran dólares para viajar” porque, según él, “hacen subir el dólar blue”. En la misma tónica habló de los especuladores que hacen subir el dólar. Las respuestas no se hicieron esperar en las redes y especialmente en los foros de turismo en donde hablan de la nefasta conducción y del castigo permanente al sector turístico.

Los vuelos programados para las próximas semanas están prácticamente completos. Es por eso que las líneas aéreas suman frecuencias y las cadenas hoteleras preparan para una de las mejores temporadas en estas vacaciones de invierno.

Aerolíneas Argentinas cuenta con un vuelo diario entre la Argentina y Miami. Para las próximas semanas, hay entre un 90% y un 80% de ocupación. Los pasajes aéreos para las fechas más solicitadas rondan entre u$s 1000 y u$s 1200 ($ 238.000 y $ 286.800, al dólar turista). Pero muchos llegan a pagar hasta 2000 ($ 478.000) en clase económica, porque los aviones van llenos.

La agencia de viajes Almundo, contó a El Cronista Comercial que, en lo que va de julio, se reservó un 20% para viajar durante este mes y un 30% para hacerlo en agosto. «La estadía promedio es de cuatro noches, con un valor promedio de u$s 220 por cada una», detallan respecto de la contratación de hoteles.

Las agencias y las aerolíneas, cerraron un importante caudal de operaciones para los últimos meses del año y toman reservas para el primer semestre de 2023, época en la que se registra mucho interés por viajar.

Las aerolíneas tienen mucha demanda de pasajes a Miami, el destino favorito de los argentinos

Lo cierto es que, a pesar de la devaluación del peso y la aceleración de la inflación de los Estados Unidos, en el sector aseguran que la brecha cambiaria favorece a quienes tienen dólares ahorrados. Es que muchos se acostumbraron a ahorrar en dólares y, cuando el gasto con tarjeta es más conveniente que en efectivo, venden los billetes verdes para abonar los consumos con tarjeta con un descuento.